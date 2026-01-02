GAVORRANO – Un guasto improvviso alla rete fognaria ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, in via Ariosto di Filare, nel comune di Gavorrano.

Nel corso della giornata alcuni residenti si erano accorti di un malfunzionamento degli scarichi all’interno delle abitazioni e hanno allertato una ditta specializzata in spurghi. Durante le verifiche, i tecnici hanno individuato la rottura di una tubatura fognaria al di sotto del manto stradale, segnalando la criticità alle autorità competenti.

Sul posto è quindi intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, chiamata a valutare l’entità del danno e soprattutto le condizioni di sicurezza dell’area, considerato il rischio di un possibile cedimento dell’asfalto. Presenti anche gli operai comunali, che hanno provveduto a transennare il tratto interessato della carreggiata per evitare pericoli a veicoli e pedoni.

Al momento via Ariosto resta aperta al traffico, ma la situazione è monitorata in attesa degli interventi necessari per la riparazione della condotta e il ripristino della sede stradale.

La strada è da tempo al centro delle proteste dei residenti, che negli ultimi mesi hanno più volte segnalato problemi legati alla scarsa manutenzione e alla viabilità. Dal maggio 2025 il Comune ha inoltre disposto l’istituzione di un senso unico di marcia, misura adottata proprio per gestire le criticità della carreggiata.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori accertamenti tecnici per definire tempi e modalità dei prossimi interventi.