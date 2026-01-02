ROCCALBEGNA – «La situazione dei lupi in campagna sta diventando sempre più preoccupante» a dirlo la presidente del comitato pastori d’Italia, Mirella Pastorelli.

«Lo dimostra l’attacco avvenuto, due giorni fa, all’allevamento a Casalfontani a Triana comune di Roccalbegna, da parte di un lupo che ha portato via un montone, in pieno giorno, mentre era in corso una cacciata al cinghiale. Questo episodio ha allarmato gli allevatori locali, che denunciano la crescente presenza di lupi nei pressi dei centri abitati».

«Il lupo non ha più paura dell’uomo – afferma Luciano Anzidei, l’allevatore colpito -. La situazione è diventata insostenibile, sentiamo gli ululati dei lupi vicini alle case e abbiamo paura a spostarci nelle campagne».

«Nulla stato fatto nei confronti degli allevatori in modo da impedire tali disastri, mentre sono state prese misure pro lupo come testimoniano i 53 milioni di euro, spesi in Italia, per studiare e monitorare il lupo e non per gestirlo – prosegue Pastorelli -. Soldi investiti nei progetti life come Wolf Alps e nell’attività dell’Istituto di ecologia applicata riconducibile al professor Luigi Boitani».

«Ogni lupo è costato 12mila euro a contribuente. Un disastro che ha portato alla chiusura di molte aziende e ad uno spopolamento dei territori con grossi danni all’ambiente. Dinanzi ad un quadro così allarmante – ribadisce Pastorelli -, rinnoviamo l’ennesimo appello al ministro del Mase Gilberto Pichetto Fratin, affinché solleciti il recepimento del declassamento del lupo già approvato dall’Unione europea, in modo da attuare misure di contenimento e proteggere le rimaste attività agricole e la sicurezza delle persone».

«La cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco, è anche il risultato del lavoro faticoso degli allevatori e degli agricoltori, che chiedono maggiore sostegno e riconoscimento. Di fronte anche a tale riconoscimento le autorità competenti prendano in considerazione la situazione e trovino una soluzione efficace se veramente vogliono salvare il Made in Italy».