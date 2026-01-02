Foto di repertorio

GROSSETO – Con l’inizio del nuovo anno partono anche i saldi invernali. In Toscana, e quindi anche nei negozi della provincia di Grosseto, gli sconti prendono il via sabato 3 gennaio e dureranno 60 giorni, accompagnando i consumatori fino ai primi giorni di marzo. Un periodo lungo, pensato per favorire gli acquisti, ma che richiede comunque attenzione per evitare spese inutili o poco trasparenti.

Il primo consiglio arriva prima ancora di entrare in negozio. Fare una lista di ciò che serve davvero resta la strategia migliore: cappotti, scarpe, maglioni o capi per i più piccoli. Un rapido controllo dell’armadio aiuta a evitare doppioni e acquisti impulsivi. Utile anche stabilire un budget massimo, decidendo in anticipo su quali categorie concentrarsi, per non farsi attirare da sconti appariscenti su articoli poco necessari.

Nei giorni che precedono l’avvio dei saldi può essere vantaggioso fare un giro esplorativo nei negozi, segnando modelli e prezzi a tariffa piena. In questo modo, al momento degli sconti, diventa più semplice capire se la riduzione è reale e andare a colpo sicuro già dal primo giorno.

Cartellini e sconti: cosa verificare

La normativa è chiara: anche durante i saldi, il commerciante deve indicare in modo leggibile il prezzo originario, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. Il prezzo di riferimento deve essere il più basso praticato nei 30 giorni precedenti l’inizio delle vendite di fine stagione.

Meglio diffidare di ribassi eccessivi, oltre il 70 o 80 per cento, soprattutto su merce presentata come “di stagione”: in questi casi potrebbe trattarsi di fondi di magazzino o articoli non realmente invernali. La merce in saldo, inoltre, deve essere ben separata e riconoscibile rispetto alla nuova collezione, evitando vetrine dove tutto appare scontato senza distinzione.

Diritti del consumatore anche durante i saldi

Un capo acquistato in saldo non perde le tutele previste dalla legge. In caso di difetti, il consumatore può far valere la garanzia legale di due anni, denunciando il problema entro due mesi dalla scoperta. Il cambio merce, invece, non è obbligatorio se l’articolo è integro, ma molti negozi lo consentono: conviene sempre chiedere prima dell’acquisto e verificare tempi e modalità, facendoli indicare sullo scontrino.

Nei negozi fisici il reso per ripensamento resta a discrezione dell’esercente, mentre per gli acquisti online vale il diritto di recesso entro 14 giorni anche durante i saldi, ad eccezione dei prodotti personalizzati.

Pagamenti e acquisti sicuri

I negozi sono tenuti ad accettare pagamenti elettronici. Carte e app consentono una maggiore tracciabilità degli acquisti e facilitano eventuali contestazioni. Fondamentale conservare sempre lo scontrino, cartaceo o digitale, indispensabile per garanzie, cambi o reclami.

Per lo shopping online è consigliabile affidarsi a siti ufficiali o a store con recensioni verificabili, evitando link ricevuti via messaggio o offerte troppo aggressive veicolate sui social.

Una strategia “intelligente” per i saldi

Nelle prime giornate conviene puntare sui capi più richiesti e sulle taglie che finiscono prima, come cappotti, scarpe e piumini, lasciando gli acquisti secondari ai giorni successivi. Le città e i poli commerciali della Toscana, da Firenze a Pisa, da Livorno a Massa, fino a Grosseto e ai principali centri commerciali, offrono un’ampia possibilità di confronto tra prezzi e proposte diverse.

Con due mesi di tempo a disposizione non c’è bisogno di correre. Pianificare, tornare più volte nei negozi e approfittare dei ribassi progressivi permette di cogliere le occasioni migliori senza sforare il budget, trasformando i saldi invernali in una reale opportunità di risparmio.