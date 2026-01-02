GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 2 gennaio 2026

Ariete deciso: hai già la strada in mente.

Toro, segno del giorno, sarà centrato, stabile, concentrato: inizi il nuovo anno con passo sicuro e idee chiare.

Consiglio escursione: visita il Castello di Triana, tra i boschi di Roccalbegna: pietra solida e paesaggio essenziale, come te.

Gemelli attivo: ma oggi meglio pochi impegni chiari.

Cancro sensibile: ma sai cosa ti fa stare bene.

Leone energico: ma oggi scegli una via più semplice.

Vergine pratica: ti dedichi all’essenziale.

Bilancia gentile: oggi riesci a farti ascoltare con tatto.

Scorpione intuitivo: ma oggi resti leggero.

Sagittario curioso: cerchi già qualcosa di nuovo.

Capricorno concentrato: ma anche più disponibile.

Acquario brillante: parli poco, ma colpisci.

Pesci riflessivi: oggi sei una guida silenziosa.