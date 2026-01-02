GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 2 gennaio 2026
Ariete deciso: hai già la strada in mente.
Toro, segno del giorno, sarà centrato, stabile, concentrato: inizi il nuovo anno con passo sicuro e idee chiare.
Consiglio escursione: visita il Castello di Triana, tra i boschi di Roccalbegna: pietra solida e paesaggio essenziale, come te.
Gemelli attivo: ma oggi meglio pochi impegni chiari.
Cancro sensibile: ma sai cosa ti fa stare bene.
Leone energico: ma oggi scegli una via più semplice.
Vergine pratica: ti dedichi all’essenziale.
Bilancia gentile: oggi riesci a farti ascoltare con tatto.
Scorpione intuitivo: ma oggi resti leggero.
Sagittario curioso: cerchi già qualcosa di nuovo.
Capricorno concentrato: ma anche più disponibile.
Acquario brillante: parli poco, ma colpisci.
Pesci riflessivi: oggi sei una guida silenziosa.