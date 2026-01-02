CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Trasferta veneta per la squadra Under 15 La Scala: sabato e domenica il Castiglione allenato da Michele Achilli parteciperà alla 43esima edizione del Trofeo Vaccari, a Montecchio Precalcino.

Una manifestazione che vedrà in pista nella categoria under 15 8 squadre, suddivise in due gironi.

Il Castiglione è stato inserito nel gruppo A insieme a Trissino, Scandiano e Seregno. Nel gruppo B ci sono i padroni di casa del Montecchio Precalcino, Rotellistica Camaiore, Amatori Wasken Lodi e Correggio.

Il calendario del girone di qualificazione del Castiglione

Sabato 3 gennaio

ore 14.15 Scandiano- La Scala Castiglione

ore 15.45 La Scala Castiglione -Trissino

Domenica 4 gennaio

ore 12.45 La Scala Castiglione-Seregno

Le finali inizieranno alle 14 fino alle premiazioni

I giocatori a diposizione

Portieri: Andrea Asta e Michele de Salvatore

Movimento: Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli.