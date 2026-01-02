GROSSETO – Lunedì 5 gennaio è prevista la chiusura degli uffici, mentre per l’Epifania (6 gennaio) resteranno chiusi anche tutti i centri di raccolta, gli sportelli al cittadino e il numero verde.

Nel comune di Grosseto, per le utenze del territorio aperto (Aiali, Laghi, Sbirro, Trappola, Grancia, e zona campagna compresa fra Alberese e Rispescia) martedì 6 gennaio la raccolta domiciliare solitamente svolta nel pomeriggio sarà anticipata alla mattina. Per questo i rifiuti dovranno essere esposti entro le ore 6. A Follonica non saranno effettuati i ritiri a domicilio degli sfalci a Campi Alti (previsto il martedì).

Nei comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Civitella Paganico, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monterotondo Marittimo, Massa Marittima e Roccastrada i servizi di raccolta domiciliare si svolgeranno regolarmente secondo i rispettivi calendari. I dettagli sono riportati per ciascun comune sul sito di Sei Toscana www.seitoscana.it e sull’app Iren ambiente nella sezione notifiche.

Nell’augurare a tutti un felice anno nuovo, Sei Toscana raccomanda il rispetto degli orari e dei giorni di conferimento previsti dai vari regolamenti comunali.