GROSSETO – Ancora non c’è la data ufficiale, ma sicuramente si voterà nel mese di marzo per il rinnovo del consiglio provinciale e per l’elezione del presidente della Provincia di Grosseto. Il termine oltre il quale non si dovrà andare infatti è domenica 22 marzo.

Dopo la riforma Delrio la Provincia è diventato ente di secondo livello il voto è riservato soltanto ai sindaci e ai consiglieri comunali dei 28 comuni maremmani. In questo caso dovremmo dire di 27 comuni su 28 perché proprio pochi giorni fa, prima della fine del 2025, le dimissioni della maggioranza dei consiglieri di Sorano ha di fatto portato al commissarimaento del comune. Un evento che influisce anche sulle elezioni provinciale: la platea elettorale infatti passa dai 374 elettori ai 361 aventi diritto al voto (sono 13 ii consiglieri comunali insieme al sindaco che non sono più in carica). Di questi 27 sono sindaci e 334 sono consiglieri comunali.

Quasi sicuramente saranno due le liste presenti: dovranno essere presentate verso la fine di febbraio, ma già il gioco delle candidature è avviato da tempo. In particolare è nel centrodestra che nelle scorse settimane ci sono diversi movimenti. A decidere sarà il tavolo provinciale della coalizione di centrodestra: a farla da padrone in questo caso sarà Fratelli d’Italia, primo partito di gran lunga all’interno dell’alleanza che governa nei comuni più importanti della provincia: da Grosseto a Follonica, da Orbetello a Monte Argentario.

Centrosinistra su Limatola, centrodestra pensa al derby del sud con qualche outsider

Mentre nel centrosinistra è scontata la conferma di Francesco Limatola (presidente uscente) come candidato del centrosinistra, anche per l’apprezzamento che ha riscosso all’interno dell’alleanza e da diversi sindaci anche civici, nell’altro schieramento si cerca il candidato giusto che possa riportare la Provincia al governo del centrodestra come ai tempi della presidenza di Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

E partiamo proprio da lui. In scadenza come primo cittadino di Grosseto nel 2027, Vivarelli Colonna non dovrebbe essere il candidato. La scelta sembra orientarsi al derby del sud: tra Arturo Cerulli (in vantaggio) sindaco di Monte Argentario e Andrea Casamenti (sindaco di Orbetello) e già candidato nel 2021 quando a vincere la sfida di Palazzo Aldobrandeschi fu proprio Limatola. Cerulli e Casamenti, entrambi civici, si giocheranno, nelle prossime settimane, la candidatura, mentre l’opzione Follonica, quella che portava alla candidatura di Matteo Buoncristiani, anche lui civico, è stata già scartata. Sembra aver pesato la situazione della maggioranza nei mesi scorsi nonostante il peso della città del Golfo che rappresenta la seconda realtà in termine di popolazione della provincia. Ci potrebbe essere una terza via ed è quella che porta a Campagnatico: il sindaco Elismo Pesucci gradirebbe la candidatura e in questo caso sarebbe una candidatura “azzurra” visto che Pesucci è iscritto a Forza Italia.

Il voto ponderato e il “gioco” di Grosseto

Come funziona il voto delle Provinciali? Non è molto semplice, si tratta di un voto ponderato: significa che il voto dei consiglieri e dei sindaci “pesa” a seconda del comune che rappresentano. I comuni sono infatti divisi in fasce a seconda della popolazione: il voto dei comuni più abitati vale di più di quello dei comuni meno popolosi. Questo fa intuire che il risultato delle provinciali si giocherà molto a Grosseto. Qui ogni voto vale più di 1.000 e ogni consigliere con il suo voto può veramente spostare molto il risultato finale. Guardando i vari schieramenti il centrodestra avrebbe sulla carta un vantaggio importante, ma proprio in queste settimane i movimenti della maggioranza che governa Grosseto potrebbero portare qualche voto verso la candidatura di Limatola riaprendo un po’ i giochi e rendendo la partita non più così scontata. Naturalmente si tratta di indiscrezioni e voci di corridoio, la certezza ci sarà soltanto dopo il voto, ma sembra proprio che sarà una sfida tutta da giocare.