GROSSETO – Una grande festa, per stare insieme e avviare con serenità e allegria l’anno appena iniziato. È con questi obiettivi che Anteas Grosseto aps, l’associazione promossa dalla Federazione Pensionati Cisl ha organizzato per lunedì 5 gennaio, dalle 16, nella sala “Pace” di via Unione sovietica 44 una festa aperta, dedicata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie assistite, a quelli dei volontari e dei soci. Sono centinaia, infatti, le famiglie che vivono a Grosseto e Orbetello che sono sostenute dall’attività di Anteas, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, cibo fresco, abiti.

“Si tratta di un’attività che impiega, ogni giorno, una ventina di volontari – spiega Gianfranco Benigni, presidente di Anteas Grosseto – e la festa di lunedì è un modo anche per dire loro grazie, oltre che per condividere un momento di vicinanza e spensieratezza e inclusione con le persone che si rivolgono a noi”.

Ad animare l’incontro sono previsti giochi, per i più piccoli, merenda per tutti e distribuzione di gadget e regali, tra cui un pallone e una maglia autografati dall’Us Grosseto.

“Auspichiamo una grande partecipazione – aggiunge Walter Meconcelli, volontario di Anteas – soprattutto da parte di bambini e ragazzi che dovranno, però, essere accompagnati da un genitori o un adulto delegato”.