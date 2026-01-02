FOLLONICA – Un bel modo per iniziare l’anno nuovo in musica con il concerto della Filarmonica Giacomo Puccini Città di Follonica. Una tradizione che si rinnova di anno in ano.

Il concerto diretto dal maestro Giancarlo Gorelli. si è svolto ieri, 1 gennaio, alla Fonderia Leopolda.

La Filarmonica Giacomo Puccini «è considerata uno straordinario strumento di sviluppo e valorizzazione della cultura e della tradizione bandistica nel nostro territorio, oltre che possibilità di sviluppo in termini di educazione, formazione e divulgazione musicale, e occasione di costruttiva aggregazione sociale, anche attraverso la scuola comunale di musica, intitolata proprio all’indimenticato Bonello Bonarelli, il più importante maestro e direttore della banda, attivo fino alla sua scomparsa avvenuta alla metà degli anni ’90, e figura che ancora conserva un grande riconoscimento cittadino».

«Le radici della Filarmonica – sottolineano Carlo Gistri il presidente – sono strettamente collegate con la nascita della città di Follonica, nata come Banda Musicale “G. Puccini” intorno al 1890 e da allora, salvo i periodi bellici, è sempre stata attiva con la partecipazione a eventi e manifestazioni in Italia e all’estero. Il complesso bandistico, oggi denominato Filarmonica “G. Puccini” Città di Follonica, si compone di circa 50 musicisti a copertura di tutte le sezioni strumentali (fiati e percussioni) e le attività musicali che vengono effettuate vanno dai concerti alle sfilate, in occasioni di cerimonie e feste folcloristiche. Il repertorio spazia dai brani di musica celebrativa, quali inni e marce alla musica originale per banda, sino ad arrivare alla musica tratta da colonne sonore di famosi film.

Dall’anno 2009 la Filarmonica organizza il Raduno bandistico internazionale Città di Follonica, mentre dal 2018 è protagonista del concerto di Capodanno al teatro Fonderia Leopolda.

Quest’anno il concerto di Capodanno raddoppia, con un secondo appuntamento, in programma venerdì 2 gennaio 2026 a Scarlino, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie, rinnovando e rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità scarlinese.