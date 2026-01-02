FOLLONICA – Sicurezza stradale e sostenibilità ambientale al centro di una maxi operazione voluta dalla giunta Buoncristiani. Partiranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale e messa in sicurezza che interesseranno alcuni degli snodi viari più importanti della città del Golfo.

L’intervento, inserito nel piano di manutenzione straordinaria per l’anno 2025, prevede un investimento complessivo di 250.000 euro e riguarderà una superficie totale di circa 7.000 metri quadrati di sedi stradali pubbliche.

I lavori consistono nella fresatura del vecchio asfalto, nel risanamento della fondazione stradale dove necessario e nella posa di nuovo tappetino d’usura. Particolare attenzione sarà dedicata al riallineamento di chiusini e caditoie per eliminare pericoli per la circolazione e migliorare il deflusso delle acque piovane.

Il progetto si concentra su tre zone critiche della viabilità cittadina:

Via Bassi: rifacimento del tratto tra la rotatoria di via Aldo Moro e lo svincolo con la SP 1 Aurelia (circa 3.000 metri quadrati).

Viale Europa: intervento sull’intera carreggiata dall’incrocio con via Palermo fino alla rotatoria su via Cassarello (circa 3.300 metri quadrati).

Largo Merloni: riqualificazione del parcheggio e della viabilità adiacente (circa 900 metri quadrati). In quest’area e in viale Europa sono previsti anche interventi di “depavimentazione” per trasformare zone attualmente impermeabili in infrastrutture verdi, migliorando la resilienza ambientale urbana.

“Con l’avvio di questi cantieri diamo una risposta concreta e immediata alle criticità segnalate dai cittadini e dagli uffici comunali – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. La sicurezza stradale è una priorità assoluta della nostra amministrazione. Stiamo per attuare un’operazione strutturale che mira a eliminare alcune situazioni di degrado e pericolo, garantendo una viabilità più fluida e sicura per tutti i follonichesi e per chi visita la nostra città. Il tutto dopo un’attenta mappatura da parte del Settore Lavori pubblici del Comune che ci ha indicato le priorità su cui agire. Non solo: come promesso, continuiamo ad andare nella direzione della sostenibilità ambientale, puntando al modello della ‘città spugna’ per prevenire e gestire gli allagamenti, prestando attenzione alla scelta dei materiali e prendendo decisioni innovative. Un esempio? Ricorrere alla depavimentazione di alcuni tratti che ben si prestano a tale tipo di intervento: in questo modo restituiamo più verde alla città a scapito del cemento”.

“Abbiamo programmato i lavori per minimizzare i disagi, prevedendo una durata complessiva di circa 60 giorni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Poggetti -. Oltre al ripristino del manto stradale, abbiamo voluto inserire elementi innovativi come la depavimentazione in alcune zone di viale Europa e Largo Merloni. È un primo passo verso un’idea di città più sostenibile, dove le infrastrutture grigie lasciano spazio a superfici permeabili e verde pubblico, migliorando la gestione delle acque e il decoro urbano”.

Per permettere l’esecuzione degli interventi in sicurezza, nelle aree interessate potrà essere istituito per alcuni giorni il senso unico alternato o, dove necessario, chiusure parziali della carreggiata. L’Amministrazione invita i cittadini alla massima prudenza e alla collaborazione durante la durata del cantiere.