SATURNIA – È caduto da un’altezza di cinque metri, dalle Mura, a Saturnia, nel comune di Manciano.

Un giovane, 22 anni, alle 4.30 si trovava insieme ad un gruppo di amici su una terrazza panoramica proprio sopra le mura di Saturnia, vicino alla chiesa quando è precipitato.

Scattati i soccorsi sul posto sono intervenuti Automedica di Pitigliano e ambulanza della Misericordia di Manciano oltre a Carabinieri e elisoccorso Nibbio da Foligno che lo ha trasportato in codice 3 all’ospedale di Perugia.

Il recupero del giovane è stato un po complicato perché caduto in una zona boscosa sottostante le mura. Il ragazzo è stato poi trasportato dall’elisoccorso all’ospedale.