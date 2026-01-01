GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 1 gennaio 2026

Ariete sveglio: inizi l’anno con grinta.

Toro calmo: parti piano, ma sicuro.

Gemelli stimolato: nuove idee già in fermento.

Cancro emozionato: ma oggi più forte del solito.

Leone radioso: porti energia anche negli auguri.

Vergine riflessiva: pensi già a come organizzarti.

Bilancia aperta: accogli bene le novità.

Scorpione motivato: hai un’intenzione chiara per l’anno nuovo.

Sagittario entusiasta: già con lo zaino mentale pronto.

Capricorno concreto: pensi già alle prossime mosse.

Acquario, segno del giorno, sarà ispirato, creativo, lungimirante: inizi l’anno immaginando il futuro in modo originale.

Consiglio escursione: passeggia a Cala Violina, nel silenzio del primo giorno dell’anno, per sentire nuove idee nascere tra mare e sabbia sottile.

Pesci sognanti: ma oggi anche pronti a partire.