GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 1 gennaio 2026
Ariete sveglio: inizi l’anno con grinta.
Toro calmo: parti piano, ma sicuro.
Gemelli stimolato: nuove idee già in fermento.
Cancro emozionato: ma oggi più forte del solito.
Leone radioso: porti energia anche negli auguri.
Vergine riflessiva: pensi già a come organizzarti.
Bilancia aperta: accogli bene le novità.
Scorpione motivato: hai un’intenzione chiara per l’anno nuovo.
Sagittario entusiasta: già con lo zaino mentale pronto.
Capricorno concreto: pensi già alle prossime mosse.
Acquario, segno del giorno, sarà ispirato, creativo, lungimirante: inizi l’anno immaginando il futuro in modo originale.
Consiglio escursione: passeggia a Cala Violina, nel silenzio del primo giorno dell’anno, per sentire nuove idee nascere tra mare e sabbia sottile.
Pesci sognanti: ma oggi anche pronti a partire.