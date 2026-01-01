FOLLONICA – Erano cento e hanno sfidato freddo e pioggia per partecipare al tradizionale appuntamento del Golfo con il tuffo di Capodanno. Un evento che ormai si ripete da tempo a Follonica dove stamattina, intorno alle 12, vestiti con costume e magliette circa cento temerari si sono tuffati in mare tra divertimento e voglia di stare insieme.

A seguire l’evento per noi c’era Giorgio Paggetti che con le sue splendide foto ci racconta uno degli eventi più attesi dell’inverno e che ogni anno richiama sempre più partecipanti.

Presenti all’iniziativa l’assessora allo sport Azzurra Droghini e il vice sindaco Danilo Baitti. Premiato anche il costume migliore: “l’angelo”.