GROSSETO – Sono due gemelline, Sara e Sofia, le ultime nate del 2025, mentre Tandredi è il primo nato dell’anno.

Sono loro i nuovi grossetani nati all’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’anno 2025 si chiude con un parto gemellare: Sara è nata alle 16.29 (2430 gr), seguita dalla sorella Sofia, venuta alla luce un minuto dopo (2274 gr).

Si è fatto aspettare Tancredi (3750 gr), nato alle 15,58 per la gioia della mamma Gaia e del babbo Marco.

A Grosseto il 2025 si è chiuso con 1001 nascite in 988 parti.