CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Dopo una notte trascorsa in piazza ad attendere l’arrivo del nuovo anno scandita dal countdown a tempo di musica, i più temerari si sono ritrovati stamani sulla spiaggia dell’ex Bagno Maristella per uno degli appuntamenti più folli, il primo bagno dell’anno.

Sono stati una cinquantina coloro che, indossato il costume, hanno sfidato le temperature piuttosto rigide e la pioggia e con audacia e coraggio si sono tuffati. Una tradizione che si ripete ormai da 13 anni, come buon auspicio per iniziare il nuovo anno con il piede giusto. A dare il via alla corsa, insieme a tanti castiglionesi e moltissimi stranieri che si sono voluti regalare l’emozione di un bagno fuori stagione, c’era la Presidente del Consiglio Isabelle Mariani.

«Un ringraziamento speciale – dichiara Isabelle Mariani – va al Circolo Canottieri di Castiglione della Pescaia per la preziosa collaborazione, e a tutti coloro che stanno trascorrendo le loro vacanze natalizie nel nostro paese, che hanno potuto visitare il territorio, assistere ai nostri eventi, godersi le nostre spiagge anche in inverno e scoprire le nostre tradizioni.

Il grande successo della notte di capodanno in piazza, una bellissima festa ricca di musica, spettacoli ed emozioni nell’attendere l’arrivo del nuovo anno, e la spiaggia piena stamani con gente proveniente da ogni parte del mondo pronta a tuffarsi nelle nostre limpide acque, conferma che Castiglione della Pescaia è una destinazione da scegliere in ogni momento dell’anno, punto di riferimento per un turismo che non è solo balneare. Vorrei ringraziare il CCN-Centro Commerciale Naturale e tutte le associazioni del territorio che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi che hanno animato il paese e le frazioni in questi giorni di festa, in particolare la notte di Capodanno».

Anche quest’anno l’irrinunciabile tuffo di Capodanno a Castiglione della Pescaia, al quale hanno partecipato turisti provenienti da Svezia, Danimarca, Germania e persino Australia, è stato il proseguimento di una nottata bellissima e indimenticabile che ha animato piazza Orto del Lilli con tanta musica live, spettacoli, le imitazioni di David Pratelli e il brindisi augurale con bollicine e panettone.