PORTO ERCOLE – È stata riesumata ieri la salma di Matteo Legler, il giovane di 29 anni morto durante una partita a calcetto a Grosseto.

C’è infatti un indagato per la morte di Matteo, che viveva a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario. Si tratta del presidente della società sportiva in cui Matteo giocava.

Il giovane era infatti affetto da una seria patologia cardiaca che gli avrebbe impedito di giocare.

La salma è stata per questo traslata all’obitorio dell’ospedale Misericordia, a Grosseto, per appurare se la morte sia conseguenza o meno della patologia cardiaca. Gli inquirenti dovranno appurare anche se il giovane avesse un certificato medico come richiesto per fare attività sportiva.

La morte di Matteo era avvenuta il 3 dicembre scorso, durante una partita Uisp di calcio a 8, dove l’uomo giocava in porta.

Subito era intervenuta l’ambulanza. I sanitari aveva prestato i primi soccorsi e poi l’avevano portato in ospedale, ma Matteo era morto al Misericordia di Grosseto.

A nemmeno un mese dalla morte la riesumazione. Un ulteriore dolore per amici e famiglia. La moglie è incinta di un bambino che nascerà a breve.