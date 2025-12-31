GROSSETO – Con la fine dell’anno che si avvicina e le festività ormai alle spalle, per molti è già tempo di voltare pagina e iniziare a guardare avanti. È proprio in questi giorni che, tra buoni propositi e nuovi programmi, si comincia anche a immaginare come organizzare il lavoro e il tempo libero nei mesi che verranno. Il calendario diventa così uno strumento prezioso per chi vuole pianificare in anticipo viaggi, weekend fuori porta o semplicemente qualche giorno di riposo in più.

Il 2026, da questo punto di vista, offre diverse opportunità interessanti. Incastrando con attenzione i giorni festivi con pochi permessi mirati, è possibile trasformare alcune settimane ordinarie in pause più lunghe, senza intaccare in modo significativo il monte ferie annuale. Una pianificazione fatta per tempo consente non solo di risparmiare giorni di ferie, ma anche di organizzare con maggiore serenità spostamenti, prenotazioni e periodi di stacco dal lavoro.

Tra ponti “forti”, occasioni meno favorevoli e qualche festività che cade nel weekend, il prossimo anno presenta un mix che premia chi riesce a muoversi con anticipo. E proprio ora, mentre un anno si chiude e se ne apre un altro, è il momento giusto per iniziare a progettare le vacanze del 2026, calendario alla mano.

Periodo Festività e giorni Ferie da prendere Risultato Capodanno + Epifania 1 gennaio (giovedì) + 6 gennaio (martedì) 2 e 5 gennaio 6 giorni consecutivi liberi (1–6 gennaio) Pasqua e Pasquetta Pasqua 5 aprile (domenica) + Pasquetta 6 aprile (lunedì) 3 aprile oppure 7 aprile Ponte di 4 giorni (3–6 oppure 5–8 aprile) 25 aprile + 1 maggio 25 aprile (sabato) + 1 maggio (venerdì) Dal 27 al 30 aprile 9 giorni di pausa (25 aprile – 3 maggio) Ponte del 2 giugno 2 giugno (martedì) 1 giugno 4 giorni (30 maggio – 2 giugno) Immacolata 8 dicembre (martedì) 7 dicembre 4 giorni (5–8 dicembre) Natale + fine anno 25 dicembre (venerdì) + 26 dicembre (sabato) + Capodanno 2027 Dal 28 al 31 dicembre (in base alle disponibilità) Pausa fino a Capodanno 2027 (10 o più giorni consecutivi, a seconda delle ferie) Ponti “deboli” o mancati (festività nel weekend) 25 aprile sabato Serve ferie nei feriali vicini Nessun ponte automatico 15 agosto (Ferragosto) sabato — Weekend pieno, senza giorni extra 4 ottobre (San Francesco) domenica — Debutta in un giorno “sprecato” per chi lavora su settimana 1 novembre (Ognissanti) domenica — Nessun ponte

Capodanno ed Epifania: l’anno inizia con sei giorni liberi

Il primo periodo davvero interessante arriva subito a gennaio. Capodanno cade giovedì 1 gennaio, mentre l’Epifania è martedì 6 gennaio. Prendendo ferie venerdì 2 e lunedì 5 gennaio si ottengono sei giorni consecutivi liberi, dall’1 al 6 gennaio. Una delle combinazioni più vantaggiose dell’intero anno.

Pasqua e Pasquetta: un ponte flessibile

Ad aprile Pasqua cade domenica 5, seguita da Pasquetta lunedì 6. Inserendo un solo giorno di ferie, venerdì 3 o martedì 7 aprile, è possibile costruire un ponte di quattro giorni, scegliendo se anticipare o prolungare la pausa in base alle proprie esigenze.

Tra 25 aprile e 1 maggio: la pausa più lunga

Il periodo tra fine aprile e inizio maggio è quello che consente il miglior rapporto tra ferie utilizzate e giorni liberi. Il 25 aprile cade di sabato e il 1 maggio di venerdì. Prendendo ferie da lunedì 27 a giovedì 30 aprile si arriva a nove giorni consecutivi di pausa, dal 25 aprile al 3 maggio, con soli quattro giorni di ferie.

Festa della Repubblica: quattro giorni con un solo permesso

Anche la Festa della Repubblica regala una buona opportunità. Il 2 giugno cade di martedì e basta prendere ferie lunedì 1 giugno per ottenere un weekend lungo di quattro giorni, da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno.

Immacolata: dicembre si allunga

L’8 dicembre cade di martedì. Con un solo giorno di ferie, lunedì 7 dicembre, si crea un ponte di quattro giorni, da sabato 5 a martedì 8 dicembre. Un’occasione utile per una breve vacanza o per iniziare ad assaporare il clima natalizio.

Natale e fine anno: verso il 2027 senza interruzioni

Il periodo natalizio permette di costruire una pausa lunga. Natale cade venerdì 25 dicembre e Santo Stefano sabato 26. Utilizzando alcuni giorni di ferie tra lunedì 28 e giovedì 31 dicembre si può arrivare senza interruzioni a Capodanno 2027, con dieci o più giorni consecutivi di vacanza, a seconda delle ferie disponibili.

Le festività che non aiutano

Non tutte le date del calendario sono favorevoli. Nel 2026 alcune festività cadono nel fine settimana e non generano veri ponti. Il 25 aprile e Ferragosto cadono di sabato, mentre il 4 ottobre, San Francesco, e il 1 novembre, Ognissanti, cadono di domenica, risultando poco vantaggiosi per chi lavora su settimana.

Quanti giorni liberi con poche ferie

Secondo le stime diffuse da portali di viaggi e testate nazionali, incastrando bene ponti e ferie nel 2026 si possono superare i 20 giorni complessivi di vacanza utilizzando circa quattro giorni di ferie mirate. Spingendosi a otto giorni di ferie, i giorni di pausa totali possono arrivare intorno ai 30–31, distribuiti lungo l’arco dell’anno.

Un calendario che premia chi pianifica in anticipo e riesce a trasformare pochi permessi in periodi di riposo più lunghi.