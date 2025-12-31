GROSSETO – “Sono appena trascorsi i primi quattro mesi di attività e, senza dubbio, sono stati mesi intensi di scelte difficili, decisioni sofferte e cambiamenti importanti. Passaggi necessari che, con il tempo, hanno portato a un risultato fondamentale: maggiore coesione e una ritrovata armonia all’interno di tutta la Società. Un percorso non semplice, ma che oggi ci permette di guardare avanti con fiducia ed orgoglio” afferma il direttore tecnico della pallavolo Grosseto Elisabetta Alberti.

“La prima squadra, la più giovane dell’intero Girone B per età media, ha dimostrato di saper stare pienamente in categoria. Lo ha fatto con motivazione, grinta e grande spirito di sacrificio, affrontando ogni gara con personalità e voglia di crescere. Un gruppo giovane, sì, ma già consapevole del proprio valore”.

“L’Under 18 chiude il 2025 in testa alla classifica del proprio Girone, confermandosi squadra matura e tecnicamente preparata. Nel corso delle varie giornate ha mostrato continuità, solidità e un’importante crescita sotto il profilo dell’atteggiamento, elementi che fanno ben sperare per il futuro” prosegue la nota.

“Le nostre “ragazze scatenate” dell’Under 16 Luca Consani hanno compiuto un percorso netto nella prima parte di Campionato. Grazie a un gioco serrato, corale e sempre intenso, sono riuscite a mantenere alta la concentrazione in ogni occasione. Hanno lavorato bene fin da subito, sono cresciute passo dopo passo e hanno costruito, con il tempo, certezze importanti che oggi fanno la differenza in campo”.

“Il gruppo Under 16 Eurometal, impegnato anche nel Campionato Under 14 Giorgio Peri con una buona parte di atlete più piccole, ha mostrato segnali di crescita evidenti in questa prima fase di stagione. Il lavoro da fare è ancora lungo per esprimere appieno il loro potenziale, ma i risultati parlano chiaro: la squadra resta agganciata alla vetta dell’Under 14, dimostrando carattere e grande margine di miglioramento. Passiamo al gruppo Under 12, che con grande coraggio affronta in anticipo il Campionato Under 13. Hanno giocato poche partite, ma è già evidente la loro dedizione, l’entusiasmo e la costante voglia di stare in palestra e migliorarsi. Una squadra tutta spirito!”.

“Passiamo poi al nostro eccezionale Settore UISP dove l’organizzazione ci contraddistingue e non a caso abbiamo il bacino Atlete più numeroso dell’intera Provincia. Anche qui la situazione nei vari Campionati è al top partendo dalle nostra U18 Giorgio Peri seguita da Maurizio Natalini saldamente in vetta alla Classifica seguita a ruota dall’altro gruppo U18 denominato Pallavolo Grosseto di Coach Valentina Corsetti, poi abbiamo nella categoria U16 il primo posto della Pallavolo Grosseto rossa e anche qui seguita a ruota dall’altro gruppo denominato Pallavolo Grosseto nera. Nella categoria under 14, seguita da Leonello Corridori, il gruppo è giovane e si è formato quest’anno ma gioca e si diverte ed poi quello che più conta” continua la nota.

“Si chiude un anno molto positivo anche per il settore giovanile mini volley S3 diretto da Federica Brizzi, che si conferma una realtà fondamentale per il presente e il futuro della Società. Il movimento conta oggi oltre 80 atlete, nate dal 2020 al 2015, a testimonianza di un settore vivo, partecipato e in costante crescita”.

“Nel corso dell’anno abbiamo già avuto modo di confrontarci con altre Società del territorio e non solo, riscontrando un livello generale più che soddisfacente, frutto di un lavoro attento e continuo sulla formazione di base. Da segnalare in particolare il buon gruppo 2015, che a fine stagione inizierà, con un anno di anticipo, il Campionato Under 12, dimostrando ottime prospettive tecniche” continua la Pallavolo Grosseto.

“Numerosissimi anche i gruppi che prenderanno parte ai tornei 3×3, momenti fondamentali di crescita sportiva e personale, oltre che di condivisione e divertimento. Una stagione che conferma l’importanza del Mini Volley all’interno della Pallavolo Grosseto che pone basi solide per il futuro del settore giovanile”.