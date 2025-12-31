SORANO – «In merito alle recenti vicende del commissariamento del Comune di Sorano, viene riferita una ricostruzione dei fatti denigratoria della mia persona, priva di fondamento e con false notizie al limite della calunnia» esordisce Ugo Lotti in un comunicato stampa.

«Al tentativo di mettermi in cattiva luce con il territorio, mi ripaga l’enorme stima e fiducia degli elettori – afferma Lotto -. Il mio operato come sindaco è stato quello della presenza continua nel Comune, al servizio del cittadino, lavorando di concerto con gli uffici per arrestare degrado e arretratezza e ridare lustro al territorio intero. Altrettanto non posso affermare del lavoro e dell’impegno dei “cinque”, alcuni dei quali sono illustri sconosciuti persino agli uffici. In particolare, chi doveva essere al mio fianco e sul quale avevo riposto stima e fiducia, si è caratterizzato per il rifiuto costante di rappresentarmi, di interloquire, di indossare la fascia, di celebrare persino un matrimonio. Si aggiungono i numerosi progetti delegati che non hanno mai visto la luce. Non c’è stato da parte mia alcun svuotamento delle deleghe».

«In questo mio operato – prosegue Ugo Lotti – mi sono raffrontato in modo istituzionale con i rappresentanti dei cittadini, sempre con l’intento di unire e non dividere e gestire nel miglior modo possibile le poche risorse del bilancio. È falso il tentativo di accreditarmi il percorso di uno spostamento politico della maggioranza».

«All’indomani della lettera di accuse dei “cinque” ho cercato il contatto con il gruppo, cosa che mi è stata negata. Mi viene da pensare che la regia da tempo studiata, rendendo pubblica tale lettera, era proprio quella di rifiutare il contatto. A fronte della mia azione di governo impostata ad essere il “Sindaco di tutti”, ho riscontrato da quella parte, ostilità divisiva, in luogo della aggregazione e del rispetto. In quanto alla mia lealtà, ricordo la “slealtà”, comprovata dai fatti, di chi ha operato da mesi alle mie spalle. Faccio presente che se c’è qualcuno che si è alleato con la minoranza non sono stato certamente io».

«Il biglietto da visita di me sindaco e quello dei consiglieri Sergio Carrucola, Danilo Goscilo, Samanta Barzi, rimasti fedeli al progetto civico di Sorano Rinasce, rimane quello del fare, contrapposto alla inerzia, forse invidia degli altri, del non fare o del non saper fare. In proposito alla accusa di autoritarismo, preciso ai cinque, che nei piccoli comuni l’assessore è esclusivamente figura di supporto alla attività del sindaco. L’autonomia che viene richiesta è contro legge. E comunque, sempre in proposito all’autoritarismo, faccio ancora presente che tutte le delibere di giunta, proposte dagli uffici, sono state approvate all’unanimità, senza mai la richiesta di una benché minima modifica o integrazione. Ancora: dopo 18 mesi di governo, è stato capito il funzionamento della pubblica amministrazione»?

«Cari cittadini di Sorano – conclude Lotti -, la causa della infelice esperienza amministrativa del commissario prefettizio, va ricercata esclusivamente nei cinque e nei loro interessati alleati della forza di minoranza. Respingo ai mittenti ogni insinuazione o accusa priva di ogni fondamento, frutto soltanto della loro incapacità amministrativa».