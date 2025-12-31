GROSSETO – Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani, giovedì 1 gennaio, deboli nevicate in Valdarno superiore, Casentino, Val Tiberina e Mugello, in particolare in quello orientale Non è escluso il rischio di qualche fiocco di neve anche sulla Piana fiorentina.
Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo per rischio neve nelle zone appenniniche orientali interessate dalla precipitazioni, che sarà in vigore dalle 8 fino alle 20 di domani, giovedì 1. Dalla mezzanotte fino alle 12 di domani, giovedì 1, codice giallo invece per rischio ghiaccio su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle isole dell’Arcipelago.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.