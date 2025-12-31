ORBETELLO – In questi giorni il Comune di Orbetello sta affidando i lavori per la nuova illuminazione di via Baghini e via Aurelia antica a Orbetello Scalo, lungo la Spiaggetta a Neghelli e all’interno dei giardini chiusi a Orbetello centro per un investimento totale previsto di 195mila euro.

«Sono in corso di affidamento – illustra il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, Roberto Berardi – i lavori per installare nuovi lampioni in via Baghini e via Aurelia antica a Orbetello Scalo, lungo la Spiaggetta a Neghelli e all’interno dei giardini chiusi a Orbetello centro per un investimento totale previsto di 195mila euro. In alcuni casi si tratta della riqualificazione e del potenziamento dell’illuminazione stradale, nel caso dei giardini chiusi si tratta della realizzazione di nuovi punti luce»

«Ad oggi – prosegue Berardi – nell’area verde dei giardini chiusi l’illuminazione è completamente assente e, perciò, l’intervento ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla frequentazione serale dell’area e migliori soluzioni di vivibilità in un’area spesso oggetto di manifestazioni culturali oltre che di vita quotidiana. Alla Spiaggetta, dove si svolge anche il mercato rionale, l’illuminazione è presente ma necessita di ampliamento e miglioramento per dare maggiore sicurezza alla percorrenza di un’area ad uso misto tra veicolare e pedonale».

Nelle due aree di Orbetello Scalo nelle due aree oggetto dell’intervento l’obiettivo principale è il consolidamento della sicurezza della viabilità: «In via Aurelia antica – dice ancora il consigliere – l’intervento prevede il completamento e potenziamento dell’illuminazione già presente, in via Baghini la tipologia di lavoro è la stessa, ma l’attenzione è rivolta particolarmente alle aree pubbliche oggi destinate a parcheggio».

«L’investimento – chiarisce Berardi – non riguarda soltanto l’installazione e l’acquisto dei nuovi pali ma anche la realizzazione di tutti i cablaggi a terra necessari a un corretto funzionamento dei punti luce e, perciò, si tratta di un lavoro infrastrutturale di un certo rilievo».

«Questo importante investimento – aggiunge il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – va ad aggiungersi a una lunga serie di interventi messi in atto dalla nostra amministrazione e che partiranno nei primi mesi del nuovo anno. Ricordiamo in particolare: tinteggiatura esterna Palazzetto dello sport di Neghelli; rifacimento via Pantini e via Franceschelli a Orbetello Scalo; riasfaltatura del terzo tratto della strada dei Campeggi; piantumazione alberature di via Mura di Ponente; secondo stralcio dei lavori al Circolino di Fonteblanda; installazione della casetta dell’acqua di Talamone; lavori propedeutici per installare la casetta dell’acqua a Polverosa; sistemazione della pavimentazione di via Gioberti; riqualificazione e decorazione della rotatoria all’ingresso di Orbetello. Il totale degli investimenti è pari a oltre 800mila euro e ringraziamo moltissimo gli uffici e il consigliere delegato Roberto Berardi per l’impegno profuso e per i tanti traguardi raggiunti»

«In ultimo – conclude il sindaco – mi preme comunicare che stiamo facendo il possibile con le risorse a disposizione per intervenire sulle aree che necessitano riqualificazione e abbiamo fatto dei passi avanti importanti per manutenere le strade di competenza del Comune, con l’obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione. Per quanto riguarda via Donatori del Sangue, invece, è necessario chiarire che la strada è di competenza della Provincia e, nei prossimi mesi, con l’elezione del nuovo presidente ci auguriamo di avere novità positive».