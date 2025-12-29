GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 29 dicembre 2025
Ariete grintoso: ma oggi lascia spazio anche al dialogo.
Toro stabile: giornata di riflessioni concrete.
Gemelli brillante: le tue parole alleggeriscono l’aria.
Cancro delicato: ma oggi sai dire ciò che pensi.
Leone deciso: eviti le polemiche con eleganza.
Vergine lucida: prepari il terreno per l’anno che viene.
Bilancia, segno del giorno, sarà armoniosa, ispirata, magnetica: oggi porti grazia, bellezza e gentilezza ovunque tu vada.
Consiglio escursione: visita il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, dove arte e equilibrio si fondono in un sogno a cielo aperto: perfetto per te.
Scorpione profondo: ma oggi più aperto al confronto.
Sagittario curioso: già con la mente al futuro.
Capricorno serio: ma oggi ti concedi anche leggerezza.
Acquario vivace: idee fresche e stimolanti.
Pesci teneri: giornata da condividere in silenzio.