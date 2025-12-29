GROSSETO – Si parla di educazione alimentare, i giornali forniscono indicazioni e consigli su come dovremmo comportarci con il cibo. Cibo che non va considerato solo per ciò che è, ovvero l’aumento della massa corporea, ma ancora di più per quelle che possono essere le implicazioni sul nostro stato di salute.

Nonostante questo, c’è chi, indifferente ai buoni consigli, addirittura si cimenta in gare competitive a chi mangia di più e in minor tempo!

Esistono al riguardo professionistici eventi come il “Nathan’s Hot Dog” e sfide sui Social media, come il “Good Challenger”, che prevedono premi in ristoranti o visibilità online. Ciascuna di queste gare riguarda precisi tipi di cibo, come ad esempio gli hamburger o i dolci, ed anche le tecniche specifiche che debbono essere praticate per ingurgitare più velocemente l’oggetto gastronomico della sfida.

Ci sono addirittura sfide di “cibo estremo” che, proprio per i possibili problemi di salute che potrebbero creare, prevedono da parte dei partecipanti la firma preventiva di una lettera di “manleva” che, come tale, escluda gli organizzatori da responsabilità e risarcimenti.

Le sfide dei mangiatori

Queste sfide alimentari hanno trovato sempre di più, anche in Italia, i loro palcoscenici abituali. Un esempio tra i tantissimi è quello di Cesena, dove da sette anni si tiene una sfida tra Romagna ed Emilia: la “Gara dei Mangiatori di Cappelletti”.

Nell’edizione dell’estate scorsa ne è uscito vincitore il concorrente romagnolo con 425 cappelletti “ingurgitati”, contro i 421 dell’emiliano. Considerato che ogni “cappelletto” era di cinque grammi, la quantità mangiata da ciascuno dei due concorrenti (escluso il sugo del condimento) è stata di 2 chili e 125 grammi per il vincitore, contro i 2 chili e 105 grammi del secondo. Quattro “cappelletti”, per soli 20 grammi, hanno fatto la differenza e deciso il mangiatore più vorace.

Sono gare queste non certo eclatanti, bensì diseducative e di dubbio gusto, che non hanno nulla a che vedere con quella che è la buona cucina ed il piacere della tavola. In questi contesti da baraccone di circo non si mangia, ma, passatemi il termine, ci si “clisterizza” di cibo!

Quelli che si cimentano in questa disciplina vengono chiamati “competitive eater”, ovvero “mangiatori professionisti dell’abbuffata”. Accennavamo in precedenza all’aspetto diseducativo di queste competizioni, poiché, per spirito di emulazione, queste “gare di strippata”, o che siano di tortelli, trippa, salsicce, pizza ma anche di bomboloni o gelati (dai gareggianti aiutate da bevande gassate per fare spazio negli stomaci, cosa assai pericolosa), trovano sempre più diffusione.

Nella memoria collettiva di ogni generazione ci stanno, è vero, dei ricordi di sfide studentesche a chi mangia più fette di cocomero, più frittelle di riso o ciambelle (alias “frati”), ma senza mai eccedere ed entro certi limiti. Sicuramente la tradizione, anche per un certo sapore di goliardia, non andrà a sparire e certe ruspanti disfide a chi mangia di più continueranno ad esistere.

Importante sarà però non voler emulare le abbuffate dei “competitive eater” e non dimenticare che: “Ne uccide più la gola della spada” e che “Chi mangia in fretta s’affoga”. Avvisati!