GROSSETO – Negli ultimi giorni il nome di Klaudjo Viska è entrato con forza nel dibattito cittadino, soprattutto sui social. Alla base delle discussioni, spesso, c’è una conoscenza parziale del suo percorso. Viska, imprenditore maremmano di origine albanese, è oggi alla guida di diverse realtà nel settore dell’intrattenimento e degli eventi, tra cui Lux Events, la società che quest’anno organizza i due principali appuntamenti di Capodanno in piazza a Grosseto e Orbetello.

Un’esposizione pubblica che ha acceso commenti e valutazioni rapide, ma che offre anche l’occasione per ricostruire, attraverso i fatti, il cammino umano e professionale che lo ha portato a operare sul territorio.

Le radici di un percorso

La storia personale di Klaudjo Viska inizia lontano dalla Maremma. Nel 1997, all’età di 9 anni, è costretto a lasciare l’Albania insieme alla famiglia a causa della guerra civile. In un primo momento arriva in Italia, successivamente vive un periodo in Germania e poco dopo rientra nella città natale. Nel 2006, a 17 anni, la scelta di stabilirsi definitivamente a Grosseto.

Per aiutare la famiglia interrompe gli studi e inizia a lavorare come idraulico. Parallelamente coltiva la passione per il calcio, allenandosi la sera dopo il lavoro e giocando anche in squadre di buon livello. Un infortunio, però, lo costringe ad abbandonare il sogno di una carriera da calciatore professionista.

È in quella fase che incontra Sara Bellocchi, con cui costruisce un progetto di vita. Poco dopo nasce la prima figlia, Nicole. Nel 2018 arriva però un momento difficile: entrambi perdono il lavoro a causa della crisi che colpisce l’intera Italia. Un periodo complesso per la coppia, che affronta la situazione tra piccoli impieghi, promozioni nei centri commerciali, gestione della famiglia e spese quotidiane.

Dal progetto formativo al Lux

La svolta arriva con il programma “Yes I Start Up”, percorso formativo per giovani imprenditori promosso dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. Klaudjo, rientrando nei requisiti di età, decide di mettersi in gioco. Nell’agosto 2018 inizia il percorso di formazione, conciliando lavoro e studio, spesso fino a tarda notte.

Con il supporto dei docenti e del fondo europeo SELFIEmployment prende forma un’idea imprenditoriale pensata anche come occasione di lavoro per altre persone in difficoltà. Un progetto che viene successivamente citato come esempio dagli stessi promotori del programma.

Nel maggio 2019 apre il Lux Lounge Drink, primo lounge drink maremmano ad associare l’aperitivo ai narghilè. Pochi mesi dopo arriva anche la nascita di Leonardo, il secondo figlio di Klaudjo e Sara.

Dall’emergenza sanitaria Covid 19 all’impegno sociale

Il legame tra attività imprenditoriale e attenzione al sociale emerge con chiarezza durante la pandemia. In quel periodo Viska, insieme alla compagna, apre il locale di via Orcagna per distribuire pasti caldi e generi alimentari a famiglie in difficoltà, la consegna viene fatta in collaborazione con la Croce Rossa. Un sostegno che ha riguardato anche momenti simbolici come il pranzo di Pasqua e Pasquetta.

Negli anni successivi, attraverso Lux Lounge Drink e Lux Events, diverse iniziative hanno affiancato all’intrattenimento una finalità solidale. In collaborazione con lo chef Alessandro Calabrese, alcuni progetti gastronomici hanno previsto la devoluzione del 30% dell’incasso ad associazioni del territorio, tra cui Insieme in Rosa, impegnata nella prevenzione e nella cura oncologica.

Eventi, sport e musica per la comunità

Con Lux Events, Viska ha promosso e organizzato appuntamenti che hanno riportato musica e sport al centro della vita cittadina. Tra questi il concerto di Erminio Sinni allo stadio Jannella, che ha segnato il ritorno di un grande evento musicale nell’impianto sportivo, coinvolgendo oltre 600 persone.

Accanto a questo, iniziative come partite del cuore, triangolari di calcio solidali tra forze dell’ordine, autorità e artisti, e gli eventi Un gol contro la violenza sulle donne e L’amore vince su tutto che hanno raccolto fondi per l’associazione Le Querce di Mamre e l’ospedale pediatrico di Firenze Mayer.

Non sono mancati interventi fuori provincia, come le iniziative di solidarietà a favore dei comuni della Romagna colpiti dalle alluvioni.

Legalità, memoria e giovani

Particolare attenzione è stata riservata anche ai temi della legalità. Il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, Viska ha promosso partite di beneficenza in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Eventi che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di Rita Dalla Chiesa e che hanno coinvolto oltre 3000 studenti e giovani.

Il ricavato è stato devoluto alla Fondazione Il Sole, a sostegno delle persone con disabilità. Durante le iniziative è stato dato spazio anche al dialogo con i ragazzi sul ruolo delle forze dell’ordine e sul valore della memoria civile. Negli anni Viska ha organizzato anche diverse iniziative per raccogliere fondi destinati all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Uno sguardo oltre la Maremma

Negli ultimi mesi l’attività di Viska ha attirato attenzione anche fuori dal territorio. Il pluricampione di MotoGP Jorge Lorenzo, dopo un incontro con l’imprenditore, ha manifestato interesse per possibili investimenti in Maremma e per un coinvolgimento come testimonial in future manifestazioni benefiche.

Un segnale di come l’organizzazione di eventi possa avere ricadute non solo sociali, ma anche economiche e di promozione territoriale.

Un profilo che emerge dai fatti

In una fase in cui l’esposizione pubblica porta inevitabilmente a giudizi rapidi, il percorso di Klaudjo Viska può essere letto attraverso quanto realizzato negli anni. Un cammino costruito nel tempo, tra impresa, intrattenimento e attenzione al sociale, che si misura sui fatti e sul rapporto con la comunità che lo ha accolto.