BAGNO DI GAVORRANO – «La perdita segnalata è recente ed è già stata presa in carico da Acquedotto del Fiora, che sta organizzando l’intervento di ripristino» AdF risponde così alla nota stampa dell’opposizione di Gavorrano in merito ad una perdita in via Salvo D’Acquisto a Bagno di Gavorrano.

«Il tratto di condotta interessato è una tubazione che lavora ad alte pressioni e quindi molto sollecitata, per cui più soggetta a criticità: AdF sta monitorando la situazione e valutando le possibili soluzioni da adottare per ridurre le pressioni nella condotta e conseguentemente la possibilità di eventuali rotture».