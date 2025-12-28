GAVORRANO – Botti vietati dalle 16 del 31 dicembre alle 4 dell’1 gennaio in occasione dell’evento “Capodanno in Piazza” a Gavorrano.

L’ordinanza è stata firmata dalla sindaca Stefania Ulivieri «per tutelare la sicurezza delle persone e il benessere degli animali. È vietato l’uso di botti, petardi e fuochi pirotecnici, anche di libera vendita».

Il divieto riguarda l’area della manifestazione a Bagno di Gavorrano e le zone immediatamente limitrofe. «L’obiettivo – afferma il Comune – è garantire una festa serena, sicura e rispettosa di tutti. Le violazioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente».