ORBETELLO – «Ritengo importante sottolineare con forza la necessità di marciare uniti e fare squadra, pur nelle diverse sensibilità e sfumature ideologiche, con un unico obiettivo comune: risollevare Orbetello dalle macerie in cui è stata lasciata. Fare squadra oggi non è uno slogan, è una responsabilità» così Matteo Porta del Pd commenta il comunicato stampa del gruppo Orbetello bene comune, «nel quale vengo citato e che condivido».

«In risposta alle dichiarazioni del sindaco, che attacca il centrosinistra accusandolo di divisioni interne, è doveroso ricordare che le differenze rappresentano il cuore pulsante del pluralismo e della democrazia. La politica, nella sua forma più alta, non è l’uniformità, ma la capacità di confronto e, soprattutto, di sintesi. Una sintesi che richiede ascolto, apertura e visione; qualità che evidentemente questa amministrazione non è più abituata a esercitare».

«Le differenze non mi spaventano – prosegue Porta -. Mi preoccupa, piuttosto, l’assenza di una visione di futuro condivisa all’interno dell’attuale amministrazione, un vuoto che ha contribuito a ridurre Orbetello alla situazione che oggi tutti vediamo. La vera sfida è questa: mettere insieme energie diverse e parlare con una voce sola, pur nelle differenze, per costruire un’alternativa credibile, seria e all’altezza dei problemi reali della nostra città».