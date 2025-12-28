GROSSETO – Italia Nostra compie 70 anni: tre bandi culturali per celebrare la Maremma, il paesaggio e le origini dell’associazione

In occasione del 70° anniversario di Italia Nostra, la Sezione Maremma Toscana promuove un’iniziativa speciale che guarda al futuro tornando alle proprie radici: tre bandi culturali dedicati alla poesia, all’acquerello e alla fotografia, riuniti sotto il titolo comune “Paesaggi di Maremma”.

I tre concorsi – realizzati in collaborazione con la Lega italiana poesia estemporanea, l’Associazione Italiana per l’Arte Naturalistica e l’Associazione Occhio in Oasi – intendono valorizzare, attraverso linguaggi espressivi diversi, l’identità della Maremma: i suoi paesaggi, la biodiversità, la storia, le comunità e il rapporto millenario tra uomo e natura.

L’iniziativa assume un significato particolare nel quadro delle celebrazioni per i settant’anni di Italia Nostra, richiamando esplicitamente lo spirito originario dell’associazione, nata nel 1955 per difendere il patrimonio paesaggistico e culturale italiano attraverso la partecipazione civile, la cultura e l’impegno diretto dei cittadini.

In questo contesto si inserisce il coinvolgimento di Marella Caracciolo, Vicepresidente di Italia Nostra Maremma Toscana, il cui nome è storicamente legato alla nascita e allo sviluppo di Italia Nostra. Un richiamo forte alle radici dell’associazione, che rafforza il senso di continuità tra passato e presente e restituisce pienamente il valore di un impegno fondato su visione, responsabilità e amore per il paesaggio italiano.

I tre bandi sono aperti a poeti, artisti e fotografi – professionisti e appassionati – e prevedono la selezione delle opere più meritevoli, che saranno esposte in una mostra collettiva e diffuse attraverso i canali ufficiali delle associazioni promotrici. Ai vincitori sarà assegnata una stampa incorniciata di un’opera di Fulco Pratesi, omaggio a una figura che ha incarnato, per tutta la vita, l’idea di tutela del paesaggio come valore civile e costituzionale.

«Con questi bandi – dichiara Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Maremma Toscana – vogliamo celebrare i settant’anni di Italia Nostra non con un evento autoreferenziale, ma con un atto di apertura e di ascolto del territorio. La cultura, l’arte e la bellezza sono state all’origine della nostra storia e restano oggi strumenti fondamentali per difendere ciò che rende l’Italia unica al mondo».

I bandi sono gratuiti e le scadenze per la partecipazione sono fissate al 15 maggio 2026.

I testi integrali dei regolamenti sono disponibili su richiesta presso la Sezione Italia Nostra Maremma Toscana.

Per informazioni: [email protected]