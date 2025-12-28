BAGNO DI GAVORRANO – «Da mesi, a Bagno di Gavorrano, è presente una consistente perdita d’acqua, in fondo a via Salvo D’Acquisto, più volte segnalata al gestore del servizio idrico, che ad oggi non ha trovato una soluzione definitiva. L’unico intervento effettuato è stato il posizionamento di transenne e nastro segnaletico, misura ritenuta dal gruppo consiliare del tutto insufficiente rispetto alla gravità della situazione» a parlare è il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano” che ha inviato una lettera aperta al sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, e per conoscenza ad Acquedotto del Fiora.

«Negli ultimi giorni sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati e indignati. La perdita, tuttora attiva, sta causando un ingente spreco di acqua potabile e un progressivo deterioramento del fondo e delle aree circostanti, con conseguenti danni e disagi a un privato cittadino, direttamente coinvolto senza alcuna responsabilità».

«Si tratta di una situazione che non può più essere tollerata né rinviata – afferma il gruppo di opposizione –. È necessario un intervento tecnico definitivo, capace di eliminare la perdita, fermare lo spreco di risorsa idrica e sanare i danni subiti, restituendo sicurezza e normalità all’area».

Con la lettera inviata al sindaco, il gruppo consiliare chiede che «venga attivato con la massima tempestività un intervento risolutivo, accompagnato da un riscontro scritto sui tempi e sulle modalità dell’azione prevista, a tutela dei cittadini e per una corretta gestione delle infrastrutture pubbliche. Continueremo a seguire la vicenda e a sollecitare risposte concrete».