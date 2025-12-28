GROSSETO – La foto di oggi è stata scattata nel 1946 a Piombino, a febbraio come si legge dietro, e fa parte della nostra rubrica Maremma com’era, foto da una terra che non c’è più,

Sono ritratti quattro giovani, due coppie di innamorati: Alba e Sirio Tambelli e altri due giovani di cui non conosciamo l’identità. Siamo un anno dopo la guerra, ed è bella la voglia di vivere di questi ragazzi, l’abbigliamento tipico: le borsette, i guantini, i calzettoni bianchi arrotiolati alle caviglie, i due ragazzi che abbracciano protettivi le giovani spose o fidanzate.

La foto è stata scattata a Piombino, ma almeno una delle due coppie viveva a Grosseto. Tambelli è stato un militare dell’Aeronautica a Grosseto.

