GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 28 dicembre 2025

Ariete entusiasta: giornata vivace e piena.

Toro, segno del giorno, sarà costante, tranquillo, profondo: oggi sai goderti la lentezza, la compagnia e il silenzio.

Consiglio escursione: fai tappa nel Bosco dei Rocconi, tra le gole e le querce secolari: lì trovi il ritmo che ti appartiene.

Gemelli giocoso: ma oggi ascolti più del solito.

Cancro dolce: giornata emotivamente intensa.

Leone presente: ma meno protagonista del solito.

Vergine organizzata: ma oggi anche più rilassata.

Bilancia gentile: ma sai anche farti valere.

Scorpione profondo: oggi eviti le tensioni.

Sagittario curioso: ma oggi ti concedi una pausa.

Capricorno pragmatico: ma oggi ti fermi a osservare.

Acquario propositivo: ma scegli la semplicità.

Pesci sognanti: ma oggi più ancorati alla realtà.