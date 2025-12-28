GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 28 dicembre 2025
Ariete entusiasta: giornata vivace e piena.
Toro, segno del giorno, sarà costante, tranquillo, profondo: oggi sai goderti la lentezza, la compagnia e il silenzio.
Consiglio escursione: fai tappa nel Bosco dei Rocconi, tra le gole e le querce secolari: lì trovi il ritmo che ti appartiene.
Gemelli giocoso: ma oggi ascolti più del solito.
Cancro dolce: giornata emotivamente intensa.
Leone presente: ma meno protagonista del solito.
Vergine organizzata: ma oggi anche più rilassata.
Bilancia gentile: ma sai anche farti valere.
Scorpione profondo: oggi eviti le tensioni.
Sagittario curioso: ma oggi ti concedi una pausa.
Capricorno pragmatico: ma oggi ti fermi a osservare.
Acquario propositivo: ma scegli la semplicità.
Pesci sognanti: ma oggi più ancorati alla realtà.