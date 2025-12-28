GROSSETO – Un uomo a bordo della propria auto questo pomeriggio, alle 18, ha urtato un palo della luce in via Giusti, a Grosseto. Il palo nell’impatto si è inclinato pericolosamente tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Nell’incidente il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per regolare il traffico e stabilire la dinamica dell’incidente.

I Vigili del fuoco hanno eseguito l’abbattimento controllato del palo con il successivo posizionamento dello stesso in un’area sicura, al fine di eliminare ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità.