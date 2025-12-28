ORBETELLO – 125mila euro è l’investimento previsto per l’intervento di riqualificazione e decorazione della rotatoria e la contigua area verde che si trovano all’ingresso di Neghelli, lungo via Donatori del sangue con intersezione con via Pietro Nenni e via di Vittorio.

Ad oggi, in tale area è presente una rotatoria a verde pubblico e uno spazio verde non utilizzato nel quale è prevista l’installazione della scritta “Benvenuti a Orbetello”, una struttura riempita con ciottoli di varie dimensioni e colori «Scelti, secondo il progetto, in modo da creare un effetto visivo gradevole e duraturo – spiega il consigliere delegato ai lavori pubblici del Comune di Orbetello, il senatore Roberto Berardi – con questo intervento vogliamo creare un’atmosfera di accoglienza esteticamente piacevole che, nel contempo, promuova il rispetto degli spazi pubblici».

«Le attività di decorazione e riqualificazione di tale area – si legge, infatti, nel dettaglio del progetto – sono finalizzate a migliorare l’estetica e la fruibilità dello spazio pubblico, creando un’area piacevole e accogliente per i cittadini, promuovendo la cura e il rispetto del patrimonio pubblico. L’obiettivo è creare un elemento decorativo e accogliente che valorizzi l’ingresso dell’area pubblica, rendendo anche un’immagine positiva del luogo».

«L’intervento – dice ancora Berardi – prevede un investimento di 125mila euro che, oltre alla scritta di benvenuto, comprende la piantumazione di 50 aceri, 30 arbusti di pepe rosa, 50 lecci e 20 olivi.

Si prevede, inoltre, un piano di manutenzione periodica che comprende irrigazione, potatura, rimozione di erbacce e sostituzione delle piante eventualmente morte, al fine di mantenere l’aiuola in condizioni ottimali».

«Era da tempo – sottolinea in conclusione il consigliere – che avevamo in programma un lavoro che valorizzasse l’estetica dell’ingresso di Orbetello. La scritta, che sarà posizionata sul terrapieno lungo via Donatori del sangue dove corre anche la pista ciclabile, è un intervento semplice, ma crediamo di grande impatto rispetto a com’è stata progettata. La varietà degli alberi che saranno messi a dimora, inoltre, garantirà un nuovo piccolo polmone verde che andrà a rendere più piacevole il passaggio in un’area ad alta densità di traffico che oggi invece risulta brulla».