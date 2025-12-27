FOLLONICA – Anche il quartiere Campi Alti potrà contare su un parco giochi dedicato, con uno spazio verde attrezzato dove giocare, riposarsi e leggere un libro. Insomma, uno spazio dedicato alle famiglie. L’Amministrazione lavorerà per raggiungere questo obiettivo, come da accordi con un gruppo di mamme che ha avanzato la richiesta.

“A seguito delle segnalazioni ricevute da alcuni residenti del quartiere Campi Alti a Mare – dice l’assessore Sandro Marrini -, sono stato contattato per valutare insieme alcune situazioni che, secondo i cittadini, possono essere migliorate per rendere il quartiere ancora più vivibile, come una maggiore attenzione alla pulizia, un incremento dei passaggi della Polizia Municipale, oltre a una revisione del posizionamento di alcuni cassonetti. Tutti aspetti su cui lavoreremo come siamo abituati a fare”.

“Nelle varie segnalazioni è emersa anche la necessità di effettuare alcune potature e di garantire una maggiore attenzione e cura del verde già presente nel quartiere. Ma, tra le richieste più sentite e che ci hanno colpito, inoltre, vi è stata quella di valorizzare una piccola area verde del quartiere, dedicandola in parte ai più piccoli: uno spazio semplice ma accogliente, con qualche panchina e alcuni giochi, un luogo di incontro e socialità. Una richiesta più che comprensibile, soprattutto considerando che in questa zona non è mai stato realizzato nulla di simile”.

Dopo un primo sopralluogo dell’assessore, è stato organizzato un secondo sopralluogo insieme al sindaco Matteo Boncristiani. “In questa occasione – dicono Buoncristiani e Marrini – abbiamo individuato un’area idonea dove poter immaginare un intervento che sia utile ai bambini, ma anche agli adulti, uno spazio dove poter leggere un libro, incontrarsi e trascorrere del tempo in tranquillità. L’incontro con i residenti, in particolare con le mamme del quartiere, è stato molto positivo e partecipato. La soddisfazione e l’entusiasmo riscontrati ci incoraggiano ad andare avanti su questa strada”.

“È chiaro che le risorse economiche a disposizione sono sempre più limitate, ma faremo il possibile per cercare di rispondere alle esigenze espresse e dare un segnale concreto di attenzione al territorio – concludono -. Continueremo ad ascoltare i cittadini, perché il miglioramento dei quartieri passa prima di tutto dal dialogo e dalla collaborazione”.