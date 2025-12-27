SORANO – Il Consiglio comunale di Sorano si torna a riunire lunedì 29 dicembre alle ore 15.
In apertura, l’assemblea sarà chiamata ad approvare i verbali della seduta precedente. Seguirà la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, con la ricognizione delle partecipazioni detenute dall’ente alla data del 31 dicembre 2024, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 e successive modifiche.
Il Consiglio comunale affronterà infine l’approvazione della convenzione per la gestione associata delle funzioni dell’Organismo di coordinamento Educazione e scuola.