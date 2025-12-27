FOLLONICA – “In merito alle recenti polemiche sollevate dalle forze di opposizione sulla riorganizzazione scolastica cittadina, l’Amministrazione Comunale intende fare chiarezza su un percorso di pianificazione necessario, guidato esclusivamente dal senso di responsabilità e dalla visione di futuro per la nostra comunità”. Inizia così la replica dell’Amministrazione comunale dopo le critiche dell’opposizione di Follonica a sinistra, Pd e Andrea Pecorini Sindaco.

“Le decisioni intraprese poggiano su due pilastri fondamentali: l’urgenza degli interventi di adeguamento antisismico nel plesso di via Varsavia (prioritari per la tutela dei bambini) e l’avvio concreto del nuovo Polo 0-6 al Parco Centrale. Mentre la precedente amministrazione di centrosinistra si è limitata alla costruzione strutturale, consegnandoci un ‘contenitore’ privo di un piano gestionale – commenta l’Amministrazione -, noi stiamo lavorando per dare un’anima a quelle mura. Un progetto di tale portata richiede coraggio e un cambio di assetto indispensabile per garantire, sin dal primo giorno, un servizio educativo e formativo all’altezza delle esigenze delle famiglie”.

“La decisione di trasferire la scuola dell’infanzia di via Marche al nuovo Polo, anziché quella de “I Melograni”, risponde a una logica funzionale e lungimirante – proseguono -: Continuità didattica: il Comprensivo 1 (di cui fa parte via Marche) è il naturale destinatario della nuova scuola dell’infanzia che, insieme al nido comunale, costituirà il cuore del Polo 0-6 a partire dal 2027/28. Efficienza: questa scelta permette di avviare una fase sperimentale immediata con lo stesso istituto comprensivo che gestirà il progetto pedagogico futuro”.

L’Amministrazione rassicura le famiglie: “Non vi sarà alcun disservizio relativo a mensa o trasporti. Gli impegni assunti vengono mantenuti grazie a una programmazione tecnica approfondita, e non in risposta a sterili allarmismi volti a strumentalizzare il disagio fisiologico che ogni cambiamento comporta”.

“Sarebbe più corretto, da parte di chi ha avviato il progetto strutturale negli anni passati, collaborare a una gestione unitaria anziché fomentare preoccupazioni infondate – conclude la nota -. Il nostro obiettivo è trasformare quella che rischiava di diventare una potenziale ‘scatola vuota’ – anche tenendo conto soprattutto del calo demografico – in un centro di eccellenza educativa che faccia invece crescere Follonica. Sulla riorganizzazione si è seguito il parere di tecnici ed esperti e sono state coinvolte le scuole e le famiglie, che continueranno ad essere regolarmente informate in tutti gli step di questa vicenda”.