GROSSETO – Nel panorama librario degli Autori maremmani, Lidia Orlandini ha da tempo conquistato un proprio spazio di tutto rispetto. I suoi volumi da sempre, rappresentano delle vere e proprie “tessere”, utili ad arricchire la “mappa” storica di questo territorio.

Anche il suo recentissimo “Storia di Grosseto e della Maremma” (dalla “nascita” alla “rinascita” di fine ‘800) pubblicato dalla “Innocenti editore”, va a collocarsi in questo settore di ricerca. Dall’incontro ed unione degli Etruschi, con le popolazioni locali, nacque così il popolo che definiamo di Maremma.

L’analisi storica che lei conduce, forse viziati dal nostro sapere che l’autrice è stata insegnante, assume come il valore aggiunto di un testo di “educazione permanente”. Ci permette infatti di prendere una certa conoscenza del “chi siamo” e “da dove veniamo”. Spero che non dispiaccia all’amica Orlandini, se per la sua molteplicità, definiamo questo suo lavoro, una sorta di utile “Bignami” della maremmanità.

Ci piace così definirlo in quanto che, nella prima e nella seconda parte, prende in considerazione le storiche origini sviluppandole sino alla fine dell’Ottocento, tratteggiando anche personaggi rappresentativi, come Andrea da Grosseto e mettendo a fuoco anche alcuni aspetti della società di allora.

Aspetti di costume e tradizione che “L’Ombrone” giornale dell’epoca, evidenzia e tratteggia, con brani di pubblicistica. Interessante anche in appendice, una novella inedita del Boccaccio, pubblicata su quel periodico ed un articolo del marzo 1881 dal titolo “E’ un maremmano”, firmato da un giornalista di allora, tale G. Martucci che nel 1883 troveremo poi a dirigere il periodico (con sede a Follonica) “La Maremma”.

L’autrice non dimentica neppure di accennare agli invasori Longobardi, anch’essi abitatori della Maremma, come tali sino ad oggi non troppo considerati. Ci sarebbero ancora di questo libro, interessanti particolarità e curiosità da tratteggiare, ma sarebbero inopportune anticipazioni che sinceramente non ci sentiamo di fare. Pertanto, non resta altro che dire: “il libro è fatto”.