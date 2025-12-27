GROSSETO – «Ogni anno, all’avvicinarsi delle festività natalizie e del Capodanno, botti, petardi e fuochi d’artificio tornano a essere protagonisti di un’abitudine tanto diffusa quanto pericolosa». Per Lndc animal protection, è tempo di scegliere un altro modo di festeggiare. Un modo che non metta a rischio la vita e il benessere degli animali, familiari e selvatici. Da qui nasce il nuovo claim: “Il botto che cambia tutto? È quello che non fai.” Un invito diretto e consapevole a rinunciare all’esplosione e scegliere invece il rispetto.

Come ogni anno, Lndc animal protection si rivolge ai sindaci affinché adottino ordinanze che vietino l’uso di botti e petardi sul territorio comunale. «Una richiesta che punta a tutelare la collettività, prevenendo incidenti anche mortali, ma soprattutto a salvaguardare chi, quegli scoppi, li vive come un trauma: gli animali».

«Il Capodanno non è una festa per loro. È un incubo. Il fragore improvviso e incontrollato provoca panico, disorientamento e reazioni istintive che spesso portano alla fuga, allo smarrimento o, nei casi peggiori, a investimenti e morte. Dopo ogni notte di San Silvestro si moltiplicano le segnalazioni di animali dispersi, traumatizzati o feriti. Il rumore, amplificato da una soglia uditiva molto più sensibile di quella umana, rende quei momenti un vero e proprio bombardamento».

L’associazione ricorda che «sempre più Comuni scelgono ogni anno di adottare divieti in materia. E sebbene non sia semplice farli rispettare, rappresentano un segnale importante: una presa di posizione etica e culturale, un modo per sensibilizzare i cittadini verso comportamenti più rispettosi della vita».

«Gli animali non comprendono la causa dei botti e si trovano travolti da una paura irrazionale. Cani, gatti, conigli, uccelli e fauna selvatica reagiscono con panico incontrollato: tentano la fuga, si feriscono, non riconoscono più ambienti familiari o le persone accanto a loro. Spesso l’unico esito possibile è la tragedia».

Proprio per questo, Lndc animal protection ha diffuso anche una serie di consigli utili destinati a chi vive con un animale, per proteggere i propri compagni durante il periodo più a rischio:

• Non lasciarli soli: Teneteli in casa in un ambiente tranquillo, con luci e suoni familiari, evitando di lasciarli all’esterno o legati.

• Create uno spazio sicuro: Preparate una zona confortevole con i loro oggetti preferiti, giochi, coperte o cuccia.

• Non forzate il contatto: Lasciate che sia l’animale a cercarvi. Se si nasconde, non costringetelo a uscire. La sua paura è reale.

• Minimizzate l’impatto acustico: Accendete radio o TV con volume moderato per coprire i rumori esterni.

• Attenzione agli oggetti pericolosi: Rimuovete tutto ciò che potrebbe ferirli nel caso tentassero una fuga o un comportamento incontrollato.

• Identificazione: Microchip, medaglietta e denuncia immediata in caso di smarrimento sono fondamentali per ritrovarli.

• Consultare il veterinario: Per soggetti anziani, cardiopatici o fortemente fobici, valutare con anticipo un supporto farmacologico.

«Il Capodanno può e deve essere una festa per tutti, anche per gli animali. Lndc animal protection rinnova quindi il proprio appello: scegliete la tenerezza, non il rumore. Scegliete la vita, non il panico. Il botto che cambia tutto, davvero, è quello che non esplode».