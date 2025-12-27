MASSA MARITTIMA – È il Villaggio di Babbo Natale, con i suoi colori, i sorrisi dei bambini e l’atmosfera delle feste, il grande protagonista della gallery fotografica realizzata da Giorgio Paggetti per Il Giunco. Una serie di immagini che raccontano l’avvio del Natale a Massa Marittima e restituiscono, meglio di tante parole, il clima di una città che si prepara a vivere le festività 2025/26 nel segno della condivisione.

Il programma natalizio è entrato nel vivo sabato 6 dicembre, quando in piazza Cavour, Babbo Natale ha ricevuto simbolicamente le chiavi del suo Villaggio dalle mani della sindaca Irene Marconi. Da quel momento il centro storico si è animato con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, dei gonfiabili all’ex Cinema – una delle novità di quest’anno – e del barrino della Proloco, fino alla tradizionale accensione dell’albero in piazza Garibaldi.

Le immagini firmate da Paggetti raccontano proprio questo: famiglie, bambini, luci e decorazioni che trasformano le piazze in luoghi di incontro, dando forma a un Natale pensato per essere vissuto all’aperto e insieme. «Consegniamo idealmente le chiavi della città alle famiglie, ai bambini e a chi vorrà vivere Massa Marittima durante le feste», ha sottolineato la sindaca Marconi, ricordando il ruolo centrale delle associazioni e della comunità locale.

Un calendario che proseguirà nelle prossime settimane e che trova nella gallery fotografica de Il Giunco un racconto visivo capace di cogliere lo spirito delle feste: quello di una Massa Marittima accogliente, viva e pronta a condividere il suo Natale.