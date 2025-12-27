GROSSETO – Alcuni cittadini ci hanno segnalato alcuni disservizi sul numero unico per la guardia medica, il 116117. Si tratta di un numero unico già attivo in molte regioni italiane, tra cui la Toscana.

«Da questa mattina sto cercando di contattarlo – ci segnala un lettore – ma non parte né l’occupato, né una sorta di attesa. É proprio muto. Ho provato a chiamare l’ospedale ma mi hanno detto di non avere un numero interno per passarmi il servizio, e che probabilmente funziona a singhiozzo visto l’altro numero di chiamate nei giorni festivi, mentre il 112 mi ha risposto che può mandarmi un’ambulanza, ma non è questo il caso, non mi serve quel servizio, ho bisogno di parlare con la Guardia medica».

In effetti il servizio va a singhiozzo, a volte risponde il disco registrato che ti conduce a parlare con l’operatore e a volte è totalmente muto, sembra essere in sovraccarico, probabilmente a causa proprio del periodo festivo che vede un sabato dopo due giorni rossi (Natale e Santo Stefano), tutti giorni senza la possibilità di accedere allo studio del proprio medico di base.

Il rischio però è che la gente decida di recarsi personalmente a pronto soccorso, aggravando il lavoro di chi è in turno e intasando il servizio.