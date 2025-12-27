GROSSETO – È atto necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per rimettere in carreggiata un autobus finito dentro una fossa mentre stava facendo manovra.

L’intervento è stato richiesto questa mattina, alle 6.20, al bivio di Cupi, lungo la strada statale Aurelia, sulla corsia nord, in prossimità della piccola rotatoria utilizzata per l’inversione di marcia.

Per cause in corso di accertamento, un pullman, con a bordo 24 persone, durante una manovra, è finito con le ruote posteriori destre nella fossetta laterale, rimanendo parzialmente bloccato.

I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto hanno rimesso carreggiata il mezzo, consentendo la successiva sosta in condizioni di sicurezza.

Tutti i 24 passeggeri sono rimasti illesi.