GROSSETO – La base degli iscritti della sezione Carlo Nespolo ha quasi raggiunto quota 200. È quanto emerge dall’assemblea annuale che si è svolta nei giorni scorsi.

Ad integrare il direttivo di sezione tre nuovi componenti: Chiara Rivolta, Maura Franco e Massimo De Felice, quest’ultimo indicato dall’assemblea plenaria come responsabile amministrativo, ruolo previsto dallo statuto nazionale. Approvato anche l’importante progetto educativo e scolastico “ProMemoria”, che coinvolge le associazioni partigiane della Toscana nell’anno scolastico 2025/2026 per consentire a tanti giovani di approfondire la conoscenza «di luoghi emblematici della Resistenza e della feroce vigliaccheria nazifascista, in questa edizione identificati con il mausoleo delle Fosse ardeatine ed il museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma».

«La sezione di Grosseto dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia ha confermato il proprio impegno verso le ricorrenze e le celebrazioni — spiega Daniela Castiglione, presidente della sezione “Carla Nespolo” — continuando ad arricchire il quadro delle iniziative organizzate anche in collaborazioni con Arci, Coop, Working class hero Odv, Libera, Giuristi democratici e Movimento delle Agende rosse, che hanno dato alla nostra Sezione la possibilità di essere conosciuta ed apprezzata sempre più dalla cittadinanza, anche attraverso eventi di grande richiamo come la proiezione del documentario “L’uomo che non cambiò la storia” insieme al cineasta Enrico Caria e l’importante evento della “Pastasciutta antifascista”, un momento di gioia dedicato alla memoria dei fratelli Cervi ed alla caduta del regime fascista che per Grosseto è divenuto ormai un appuntamento fisso di grande richiamo».

«La sezione “Carla Nespolo” dell’Anpi ha inoltre organizzato molte altre iniziative culturali, come quella al Palazzo della Provincia con la presentazione di “Giacomo Matteotti, l’Italia migliore” dello storico Federico Fornaro. Iniziativa ideata per aprire una riflessione storica e politica nel centenario del brutale assassinio del deputato socialista. Senza dimenticare — conclude Castiglione — gli appuntamenti insieme all’illustratrice Valentina Stecchi, dedicati ai più giovani con le graphic novel su Lidia Menapace e Giacomo Matteotti, e l’evento con Roberta Gatani, nipote del magistrato Paolo Borsellino, nella ricorrenza della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”».

In chiusura dell’assemblea è stata ricordata la realizzazione nella zona dell’Argentario e dell’Isola del Giglio di due nuove sezioni, «un risultato mai raggiunto prima in ottant’anni di storia dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, frutto di decine di eventi, gazebo e percorsi con le scuole dell’Isola del Giglio, di Orbetello e di Monte Argentario».

Per maggiori notizie sulle prossime iniziative organizzate dalla Sezione “Carla Nespolo” è possibile scrivere alla mail [email protected] o visitare la pagina social “www.Facebook.com/GrossetoANPI”.