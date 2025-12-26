GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.
Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.
VENERDÌ 26 DICEMBRE
AMIATA
Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA
Fino al 6-1-2026 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA
Fino al 6-1-2026 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA
CAPALBIO
Fino al 4-1-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni durante le feste natalizie
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
26-12-2025 – Il presepe vivente: a Pitigliano torna la magia della natività. Ecco quando
Fino al 6-1-2026 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA
FOLLONICA
Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA
Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca
GROSSETO
Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna
Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno
Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città
Fino al 6-1-2026 – 49 scatti che raccontano il boom economico a Grosseto: mostra all’Archivio Gori
Fino all’1-2-2025 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli
MAGLIANO IN TOSCANA
Fino al 6-1-2026 – Festività a Magliano in Toscana: show per bambini, musica e passeggiate. Il programma
MANCIANO
26-12-2025 – Natale al circolo Arci Manciano: panfortata, aperitivo e brindisi di fine anno
Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste
MASSA MARITTIMA
Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA
Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”
MONTE ARGENTARIO
26-12-2025 – A Porto Ercole torna il presepe vivente: centinaia di personaggi in costumi d’epoca
ORBETELLO
Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA
PITIGLIANO
Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico
SCANSANO
Fino al 6-1-2026 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino
SCARLINO
Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA
SABATO 27 DICEMBRE
AMIATA
27-12-2025 – Tradizione e spiritualità: a Santa Fiora torna il presepe vivente in notturna
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
27-12-2025 – La magia della Diaccia Botrona: escursioni gratuite con il progetto Ricrea. Ecco quando
FOLLONICA
GROSSETO
MAGLIANO IN TOSCANA
MANCIANO
MASSA MARITTIMA
ORBETELLO
27-12-2025 – Natale al museo: nella ex polveriera Guzman si festeggia con laboratori tra creatività e divertimento
PITIGLIANO
ROCCASTRADA
27-12-2025 – “Suoni di Natale fra le antiche pievi”: al via la rassegna di concerti. IL PROGRAMMA
SCANSANO
SCARLINO
SORANO
27-12-2024 – A Montebuono il presepe vivente con doni culinari della gastronomia tipica ad ogni postazione
DOMENICA 28 DICEMBRE
AMIATA
CAPALBIO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
FOLLONICA
28-12-2025 – Natale al teatro: alla Fonderia Leopolda due appuntamenti tra Disney e lirica
GROSSETO
28-12-2025 – La magia del circo incontra la poesia di Édith Piaf: a Mantica va in scena “Carilot”
28-12-2025 – Al museo di storia naturale il gioco didattico per famiglie “Il puzzle della natura”
MAGLIANO IN TOSCANA
MANCIANO
28-12-2025 – “Stai nel chill” con giochi da tavolo e di ruolo: a Marsiliana tre serate dedicate ai ragazzi
MASSA MARITTIMA
MONTE ARGENTARIO
28-12-2025 – A Porto Ercole torna il presepe vivente: centinaia di personaggi in costumi d’epoca
PITIGLIANO
ORBETELLO
SCANSANO
SCARLINO
SORANO
Fino al 4-1-2026 – Mercatini, musica, presepi e la “Notte della luce”: ecco gli eventi di Natale a Sorano