GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 26 DICEMBRE

AMIATA

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

Fino al 4-1-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni durante le feste natalizie

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

26-12-2025 – Il presepe vivente: a Pitigliano torna la magia della natività. Ecco quando

Fino al 6-1-2026 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GROSSETO

Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

Fino al 6-1-2026 – 49 scatti che raccontano il boom economico a Grosseto: mostra all’Archivio Gori

Fino all’1-2-2025 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 6-1-2026 – Festività a Magliano in Toscana: show per bambini, musica e passeggiate. Il programma

MANCIANO

26-12-2025 – Natale al circolo Arci Manciano: panfortata, aperitivo e brindisi di fine anno

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

MONTE ARGENTARIO

26-12-2025 – A Porto Ercole torna il presepe vivente: centinaia di personaggi in costumi d’epoca

ORBETELLO

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

SCANSANO

Fino al 6-1-2026 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

SABATO 27 DICEMBRE

AMIATA

27-12-2025 – Tradizione e spiritualità: a Santa Fiora torna il presepe vivente in notturna

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

Fino al 4-1-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni durante le feste natalizie

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

27-12-2025 – La magia della Diaccia Botrona: escursioni gratuite con il progetto Ricrea. Ecco quando

Fino al 6-1-2026 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GROSSETO

Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

Fino al 6-1-2026 – 49 scatti che raccontano il boom economico a Grosseto: mostra all’Archivio Gori

Fino all’1-2-2026 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 6-1-2026 – Festività a Magliano in Toscana: show per bambini, musica e passeggiate. Il programma

MANCIANO

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

ORBETELLO

27-12-2025 – Natale al museo: nella ex polveriera Guzman si festeggia con laboratori tra creatività e divertimento

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

ROCCASTRADA

27-12-2025 – “Suoni di Natale fra le antiche pievi”: al via la rassegna di concerti. IL PROGRAMMA

SCANSANO

Fino al 6-1-2026 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

SORANO

27-12-2024 – A Montebuono il presepe vivente con doni culinari della gastronomia tipica ad ogni postazione

DOMENICA 28 DICEMBRE

AMIATA

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale a Santa Fiora: tra musei, fiaccolata, musica e panforte. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Natale di luce ad Arcidosso: un mese tra cultura, presepi e feste. IL PROGRAMMA

Fino al 6-1-2026 – Il Natale di Castel del Piano: mercatini, musica e sapori di montagna. IL PROGRAMMA

CAPALBIO

Fino al 4-1-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco le proiezioni durante le feste natalizie

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 6-1-2026 – Un mese di festa a Castiglione della Pescaia: tutti gli eventi di Natale. IL PROGRAMMA

FOLLONICA

28-12-2025 – Natale al teatro: alla Fonderia Leopolda due appuntamenti tra Disney e lirica

Fino al 6-1-2026 – La magia del Natale arriva a Follonica: musica, giochi, spettacoli e divertimento. IL PROGRAMMA

Fino al 22-2-2026 – “Itaca”: viaggio tra installazioni e sculture con la mostra di Nino Ventura in Pinacoteca

GROSSETO

28-12-2025 – La magia del circo incontra la poesia di Édith Piaf: a Mantica va in scena “Carilot”

28-12-2025 – Al museo di storia naturale il gioco didattico per famiglie “Il puzzle della natura”

Fino al 31-12-2025 – “Un mare di colori”: a Grosseto la pittura luminosa di Gioi Pinna

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

Fino al 4-1-2026 – Al via “Dune in Mostra”: l’arte nella natura del Parco della Maremma arriva in città

Fino al 6-1-2026 – 49 scatti che raccontano il boom economico a Grosseto: mostra all’Archivio Gori

Fino all’1-2-2026 – “Il Fascino dell’invisibile”: Il Museo di storia naturale ospita la fotografia scientifica di Franco Cheli

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 6-1-2026 – Festività a Magliano in Toscana: show per bambini, musica e passeggiate. Il programma

MANCIANO

28-12-2025 – “Stai nel chill” con giochi da tavolo e di ruolo: a Marsiliana tre serate dedicate ai ragazzi

Fino al 5-1-2026 – Il Natale a Manciano parte l’11 dicembre: tutti gli appuntamenti delle feste

MASSA MARITTIMA

Fino al 9-1-2026 – Il Natale si accende a Massa Marittima: tra tradizioni, cultura e iniziative per famiglie. PROGRAMMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

MONTE ARGENTARIO

28-12-2025 – A Porto Ercole torna il presepe vivente: centinaia di personaggi in costumi d’epoca

PITIGLIANO

Fino al 6-1-2026 – Un mese di iniziative natalizie: Pitigliano lancia “Natale Insieme” nel cuore del centro storico

ORBETELLO

Fino al 5-1-2026 – Feste di Natale a Orbetello: mercatini, giochi ed eventi per tutte le età. IL PROGRAMMA

SCANSANO

Fino al 6-1-2026 – Scansano celebra Pietro Leopoldo: al via la mostra al Museo della vite e del vino

SCARLINO

Fino al 4-1-2026 – Natale a Scarlino: un mese di eventi tra tradizione, musica e famiglia. IL PROGRAMMA

SORANO

Fino al 4-1-2026 – Mercatini, musica, presepi e la “Notte della luce”: ecco gli eventi di Natale a Sorano