ROCCASTRADA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14,40, lungo la strada provinciale 21, nel tratto che collega Sassofortino a Roccastrada, poco prima dell’abitato. Due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

Sul posto si è trovato per primo un soccorritore che stava effettuando una dimissione e trasportava un paziente verso Roccastrada con un mezzo dell’ANPAS Humanitas Grosseto: l’uomo ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei mezzi di emergenza. Poco dopo sono intervenute un’ambulanza dell’ANPAS di Sassofortino un mezzo della Misercirodia , con a bordo un infermiere del servizio di emergenza urgenza 118 proveniente da Paganico.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte una persona anziana che viaggiava a bordo di una Fiat Panda e una giovane coppia che si trovava su un Fiat Doblò. Le condizioni dei feriti non sono state rese note nel dettaglio, ma tutti sono stati presi in carico dal personale sanitario per le valutazioni e le cure necessarie. Si tratta di un uomo di 82 anni, un uomo di 35 anni, entrambi in codice 2, e una donna in codice minore.

Le persone sono state estratte dai Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi.

I rilievi dell’incidente e la gestione della viabilità sono stati affidati ai carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi si sono registrati rallentamenti al traffico lungo la provinciale.