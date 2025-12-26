SORANO – «L’uscita di alcuni consiglieri dalla maggioranza è un segnale che ci spinge a riflettere sul significato della parola politica, sulla considerazione del ruolo istituzionale che ciascuno di noi ricopre e su cosa stiamo realmente facendo per il nostro territorio e per chi lo abita» affermano i consiglieri di Minoranza della lista Impegno Comune Luciano Nucci e Giorgio Giulietti.

«Da parte nostra come consiglieri di minoranza, nel profondo rispetto per le istituzioni e per i nostri concittadini, abbiamo sempre messo al primo posto l’interesse di Sorano, cercando soluzioni concrete utili al nostro paese. Non ci siamo mai arroccati sulle nostre posizioni, ma abbiamo sempre cercato di lavorare con serietà, lealtà e apertura al dialogo. Le divergenze politiche, per noi, non devono mai diventare una barriera, ma un’opportunità di crescita e confronto per trovare insieme il miglior percorso possibile».

«La grave crisi che si è aperta in seno al nostro Consiglio comunale, oltre che assolutamente inaspettata dopo così poco tempo dalle elezioni, ci lascia sconcertati per l’apparente leggerezza con cui è stata iniziata – continua la nota -, tanto che ci stiamo domandando se i consiglieri autori della scelta siano al corrente delle gravi conseguenze da un punto di vista concreto e operativo che potrebbe avere un commissariamento del Comune di Sorano».

«Forse abbiamo opinioni molto diverse su cosa significhi fare politica, la politica è mettersi al servizio del cittadino, è soprattutto una responsabilità verso le persone, verso le famiglie, verso i giovani, gli anziani, tutti coloro che ci hanno dato fiducia e che si aspettano da noi risposte concrete, non schermaglie politiche. L’obbiettivo comune dovrebbe essere la stabilità amministrativa che non è una questione di numeri, è una questione di cuore, di impegno e di visione».

«La nostra comunità merita di più. Merita amministratori che siano pronti a mettere da parte gli egoismi, a lavorare insieme con umiltà e passione per il bene comune. La politica deve servire alla gente, deve essere fatta per loro, non per gli equilibri interni o le convenienze di parte. Come è nel nostro stile ci auguriamo di poter continuare con il lavoro all’interno di questo Consiglio comunale e che su questa vicenda vinca il senso di responsabilità».