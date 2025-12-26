GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 26 dicembre 2025
Ariete energico: ma oggi evita gli scontri diretti.
Toro tranquillo: giornata da dedicare al relax.
Gemelli, segno del giorno, sarà brillante, leggero, curioso: oggi sai portare la giusta dose di movimento e ironia.
Consiglio escursione: visita il Parco Faunistico del Monte Amiata, tra cervi, boschi e sentieri: perfetto per chi ha voglia di scoprire.
Cancro romantico: giornata da condividere in due.
Leone allegro: ma oggi meno al centro dell’attenzione.
Vergine riflessiva: ma non isolarti troppo.
Bilancia armoniosa: oggi tutto gira con fluidità.
Scorpione lucido: ma oggi più empatico.
Sagittario attivo: ma oggi meglio rallentare.
Capricorno osservatore: cogli qualcosa d’importante.
Acquario creativo: ti viene un’idea brillante.
Pesci poetici: ma anche presenti nel quotidiano.