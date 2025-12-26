GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 26 dicembre 2025

Ariete energico: ma oggi evita gli scontri diretti.

Toro tranquillo: giornata da dedicare al relax.

Gemelli, segno del giorno, sarà brillante, leggero, curioso: oggi sai portare la giusta dose di movimento e ironia.

Consiglio escursione: visita il Parco Faunistico del Monte Amiata, tra cervi, boschi e sentieri: perfetto per chi ha voglia di scoprire.

Cancro romantico: giornata da condividere in due.

Leone allegro: ma oggi meno al centro dell’attenzione.

Vergine riflessiva: ma non isolarti troppo.

Bilancia armoniosa: oggi tutto gira con fluidità.

Scorpione lucido: ma oggi più empatico.

Sagittario attivo: ma oggi meglio rallentare.

Capricorno osservatore: cogli qualcosa d’importante.

Acquario creativo: ti viene un’idea brillante.

Pesci poetici: ma anche presenti nel quotidiano.