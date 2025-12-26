ARCIDOSSO – «Bisogna chiedere ai monticellesi, attraverso un referendum consultivo, massima espressione della volontà popolare, se intendono confermare il contenuto delle 200 firme con l’uscita dal Comune di Cinigiano e l’aggregazione Comune di Casteldelpiano, continuando in tal modo a far parte dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana» a richiederlo al presidente dell’Unione di comuni area grossetana, Marcello Bianchini consigliere di opposizione di Arcidosso eletto nella lista civica senza partiti Comune unico Arcidosso-Castel del Piano.

«Nell’anno 2015 il Comune di Cinigiano deliberava di uscire dall’Unione dei comuni amiatini. La decisione è divenuta operativa dall’1 1 2016. Scriveva l’allora sindaca Romina Sani: “Le unioni non sono incontri semplici, è così nella vita delle persone e, tanto più, in quella delle istituzioni. Incontrarsi, infatti, e stare insieme, ha due presupposti fondamentali: ci devono essere basi comuni, storia, caratteristiche sociali e territoriali e l’incontro deve arricchire, portare qualcosa in più ai soggetti che si uniscono. Nel nostro caso devono portare qualcosa di più ai cittadini”».

«Le parole della Sani venivano smentite dai cittadini di Monticello Amiata, i quali per il nome che portano, ma non solo, si sentono amiatini. Costoro, sollecitati dal monticellese Giovanni Barbagli, già consigliere della regione toscana, chiedevano con oltre 200 firme di staccarsi dal Comune di Cinigiano ed unirsi a Casteldelpiano e Arcidosso, senza mettere in discussione la permanenza all’interno dell’Unione dei comuni amiata grossetana».

«La questione è tornata indirettamente di attualità con l’iniziativa dell’onorevole Calderoli, il quale intende ridefinire il concetto di Comuni montani, attribuendo tale qualifica a quegli enti che possiedono specifiche caratteristiche di “montanità” (altitudine, certo tipo di orografia, ecc…) – prosegue la nota -. Alla luce del pensiero calderoniano, Casteldelpiano non rientra tra i comuni montani; la questione si può risolvere agevolmente per via democratica, accogliendo la richiesta di aggregare Monticello Amiata al Comune di Casteldelpiano».