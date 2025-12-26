GROSSETO – «Abbiamo votato il bilancio 2026 per lealtà verso la maggioranza e per senso di responsabilità istituzionale, ma questo non ci impedisce, anzi ci impone, di evidenziare con chiarezza le criticità che riteniamo non più rinviabili. Il nostro sostegno non è mai stato, e non sarà mai, un atto di adesione passiva: è un impegno verso i cittadini, che meritano trasparenza e coerenza». Così i consiglieri del gruppo Noi Moderati-Civici-Udc Amedeo Gabbrielli e Alfiero Pieraccini dopo l’approvazione del bilancio del Comune di Grosseto.

«Il taglio di circa 300 mila euro al settore sociale – sostengono – rappresenta un segnale preoccupante. Parliamo di risorse che incidono sulla vita delle persone più fragili, di famiglie in difficoltà, di anziani soli, di giovani che chiedono opportunità e non promesse. A questo si aggiunge la mancata conferma degli aiuti agli affitti, misura che negli anni passati ha garantito dignità e sicurezza a molte persone. È un arretramento che non possiamo ignorare. In tali condizioni l’assessorato al sociale si trova a operare in condizioni difficili con risorse così limitate E il rischio è che gli interventi non siano all’altezza dei bisogni reali della comunità. Per questo chiediamo con forza che il settore sociale torni ad essere una priorità concreta e non solo dichiarata». Le criticità, però, secondo i due consiglieri non riguardano soltanto il sociale.

«Anche sul fronte dei lavori pubblici – affermano Gabbrielli e Pieraccini – riteniamo necessario un cambio di passo deciso. Servono programmazione, risorse adeguate e una visione più chiara sulle opere da portare avanti nell’ultimo anno e mezzo di legislatura. Non possiamo permetterci ritardi o scelte poco incisive, perché significherebbe venire meno agli impegni presi con gli elettori».

Amedeo Gabbrielli e Alfiero Pieraccini, dunque, sono chiari rispetto all’azione di governo del Comune di Grosseto: «Il nostro voto favorevole al bilancio – ricordano – non è un via libera incondizionato. È un atto di fiducia che deve essere ripagato con un impegno concreto della Giunta a correggere la rotta. Chiediamo un confronto vero, immediato e costruttivo per rimettere al centro le persone, i servizi essenziali e gli investimenti strategici per la città. Come Noi Moderati – Civici – Udc -concludono Gabbrielli e Pieraccini- continueremo a sostenere la maggioranza, ma con la stessa determinazione continueremo a pretendere che gli impegni presi con i cittadini vengano rispettati. Questo è il nostro mandato, e questo è ciò che intendiamo portare avanti fino all’ultimo giorno della legislatura».