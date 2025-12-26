SCARLINO – Il Consiglio comunale di Scarlino con la votazione favorevole della maggioranza e contraria della minoranza di “Scarlino nel cuore” ha approvato il Bilancio di previsione e il Dup, documento unico di programmazione consentendo la piena operatività della macchina amministrativa fin dall’avvio del nuovo anno ed evitando così il ricorso all’esercizio provvisorio.

«La pianificazione finanziaria per il triennio 2026-2028 – dichiara il vicesindaco e assessore al Bilancio, Michele Bianchi – conferma un’impostazione improntata alla prudenza e alla solidità dei conti, con un bilancio costruito nel pieno rispetto delle nuove normative e senza ricorrere a nuovo indebitamento. L’amministrazione comunale ha scelto di mantenere invariate aliquote e tariffe, ad eccezione di un adeguamento mirato per le aree di sosta lungo la fascia costiera, garantendo al tempo stesso la continuità e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini».

Particolare attenzione è riservata alle famiglie e al settore educativo. Restano gratuiti il trasporto scolastico e la fornitura dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado, vengono mantenute le tariffe dei servizi socio-educativi e confermate misure di sostegno come il progetto regionale “Nidi Gratis” e il sostegno abitativo. Prosegue inoltre l’impegno sul fronte sociale, con risorse dedicate ai diritti sociali, alle politiche per la famiglia e ai servizi educativi, anche grazie a fondi statali e regionali.

Sul piano degli investimenti, la programmazione prevede interventi rilevanti per la sicurezza, la mobilità, l’ambiente e la scuola, con una copertura finanziaria basata su contributi e risorse proprie, senza appesantire il bilancio corrente. La gestione del personale resta entro i limiti di legge e il Comune non presenta disavanzi, con un avanzo di amministrazione stimato positivo.

«Abbiamo costruito una programmazione responsabile, che tiene insieme il rispetto delle regole, la sostenibilità finanziaria e la tutela dei servizi fondamentali – spiega ancora il vicesindaco Michele Bianchi –. Il nostro obiettivo è garantire stabilità e continuità, senza aumentare la pressione fiscale, continuando a investire su scuola, sociale e territorio. I numeri ci dicono che Scarlino può affrontare il futuro con equilibrio e con la capacità di rispondere ai bisogni della comunità».

La programmazione 2026-2028 rappresenta quindi uno strumento di governo che consolida il percorso avviato negli ultimi anni, rafforzando la capacità dell’ente di sostenere lo sviluppo del territorio e di mantenere elevata la qualità dei servizi pubblici.