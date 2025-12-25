GROSSETO – Ci fu il tempo di Obama come ora c’è quello di Trump. C’è (e ci sarà sempre) Maradona, come ci sono tanti campione di calcio del passato e del presente.

C’è Elvis Presley, Vasco Rossi e quest’anno c’è anche Lucio Corsi tra le statuine del presepe napoletano in vendita nella via di Napoli dedicata proprio ai presepi artigianali di tutte le misure.

L’artista maremmano fa bella mostra con la chitarra in mano, il volto truccato di bianco, la scritta Andy sotto la scarpa e Topo Gigio su una spalla.